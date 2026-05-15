Через шалений ажіотаж стрімко ростуть ціни, а інфраструктура не витримує навантаження, пише Travel Off Path. Досвідчені туристи почали шукати альтернативи – і знайшли.

Читайте також Про цей таємний грецький острів ще не знають туристи: він вражає красою

Є нічим не гірші альтернативи з подібною атмосферою, але без натовпів та шуму. Саме тому мандрівники відмовляються від гучних курортів на користь спокійніших напрямків.

А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Куди поїхати замість популярних напрямків?

Чим замінити Пхукет і Самуї у Таїланді

Після популярності серіалу "Білий лотос" інтерес до тайських островів різко зріс, а разом із цим – ціни та кількість туристів. Ажіотаж настільки сильний, що місцева інфраструктура важко витримує таке навантаження.

Туристи на Самуї замість спокійного тропічного відпочинку стикаються з переповненими пляжами й натовпами відпочивальників

Замість популярного Пхукету туристи обирають для себе Крабі – вражаюча провінція, яка нічим не гірша за розкручені напрямки. Це місце вважається одним з найкрасивіших у світі завдяки вапняковим скелям та смарагдовій воді.

Як виглядає Крабі у Таїланді: дивіться відео

Чим замінити Дубровник у Хорватії

Дубровник став однією з найпопулярніших туристичних точок Європи в літню пору. Туди хочуть потрапити більшість європейців, тому влітку місцевість втрачає свою атмосферу. Вузькі вулички в розпал сезону дуже переповнюються туристами, особливо пасажирами круїзних лайнерів.

Альтернативою є острів Віс, на якому можна насолодитися красивими пейзажами, старовинною архітектурою. І що важливо – без натовпів туристів навколо.

Чим замінити Балі в Індонезії

Балі продовжує залишатися популярним напрямком, проте останніми роками острів потерпає не лише від кількості туристів, але й від проблем з транспортом.

У популярному районі Чангу мандрівники постійно стикаються із заторами та активним шумом від будівництва нових вілл. У сезон дощів ситуацію погіршують хвилі сміття, які море виносить на узбережжя.

Краще звернути увагу на Шрі-Ланку, яка потішить чистим узбережжям і менш перезавантаженими курортами.

Дивовижна Шрі-Ланка: дивіться відео

Чим замінити озеро Комо в Італії

Цю локацію відвідують більшість туристів, які прилітають у Мілан. Проте наплив туристів величезний. Найбільше нарікань тут на пороми, якими можна пересуватися між містечками на озері. У пік сезону можна годинами чекати на переправу.

Щоб відчути схожу атмосферу, варто поїхати до озера Гарда. Воно набагато більше за розміром, тому можна знайти спокійні місця для відпочинку й насолодитися також вражаючими краєвидами.

Чим замінити Тулум у Мексиці

Останніми роками Тулум переживає стрімке зростання популярності, проте це призвело до перезавантаження туристичних зон.

Крім того, з липня по жовтень тут пляжі вкриваються великими скупченнями саргасових водоростей, через що море втрачає свій знаменитий бірюзовий колір.

Як альтернативу радять обирати Пунта-Кану в Домініканській Республіці, де пляжі набагато чистіші й спокійніші.

Де відпочивають італійці замість популярних Амальфі і Капрі?

Італійці влітку обирають менш туристичні місця для відпочинку, пише Travel + Leisure. Популярні локації дуже переповнені мандрівниками, тому місцеві залюбки їдуть у нічим не гірші локації.

Для спокійного відпочинку італійці обирають Арджентаріо, Іскію, Прочиду, Понцу та Тропеа. Усі ці локації просторі, красиві, з гарною природою і архітектурою. Вони не такі розпіарені, як Амальфі та Капрі, тому саме тут можна зустріти італійців у період літньої відпустки.

До слова, саме у серпні вулиці Італії стають порожніми, а багато закладів зачиняються, оскільки вся країна масово йде у відпустку. Це зумовлено поєднанням релігійних свят, історичних традицій та екстремально високої погоди.

Які ще цікаві локації варто побачити туристам?

Боснія і Герцоговина стрімко набирає популярності серед туристів завдяки природі, культурному різноманіттю та доступним цінам. Країна стикається з проблемами транспортної доступності, що може стримувати подальше зростання туризму.

В Італії, Швейцарії та Словенії є мальовничі озера, які можуть бути альтернативою морським курортам. Озеро Гарда, озеро Блед та Інтерлакен пропонують унікальні краєвиди та різноманітні активності для туристів.