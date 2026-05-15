Из-за бешеного ажиотажа стремительно растут цены, а инфраструктура не выдерживает нагрузки, пишет Travel Off Path. Опытные туристы начали искать альтернативы – и нашли.

Есть ничем не хуже альтернативы с подобной атмосферой, но без толп и шума. Именно поэтому путешественники отказываются от шумных курортов в пользу более спокойных направлений.

Куда поехать вместо популярных направлений?

Чем заменить Пхукет и Самуи в Таиланде

После популярности сериала "Белый лотос" интерес к тайским островам резко возрос, а вместе с этим – цены и количество туристов. Ажиотаж настолько сильный, что местная инфраструктура тяжело выдерживает такую нагрузку.

Туристы на Самуи вместо спокойного тропического отдыха сталкиваются с переполненными пляжами и толпами отдыхающих

Вместо популярного Пхукета туристы выбирают для себя Краби – впечатляющая провинция, которая ничем не хуже раскрученных направлений. Это место считается одним из самых красивых в мире благодаря известняковым скалам и изумрудной воде.

Чем заменить Дубровник в Хорватии

Дубровник стал одной из самых популярных туристических точек Европы в летнее время. Туда хотят попасть большинство европейцев, поэтому летом местность теряет свою атмосферу. Узкие улочки в разгар сезона очень переполняются туристами, особенно пассажирами круизных лайнеров.

Альтернативой является остров Вис, на котором можно насладиться красивыми пейзажами, старинной архитектурой. И что немаловажно – без толп туристов вокруг.

Чем заменить Бали в Индонезии

Бали продолжает оставаться популярным направлением, однако в последние годы остров страдает не только от количества туристов, но и от проблем с транспортом.

В популярном районе Чангу путешественники постоянно сталкиваются с пробками и активным шумом от строительства новых вилл. В сезон дождей ситуацию усугубляют волны мусора, которые море выносит на побережье.

Лучше обратить внимание на Шри-Ланку, которая порадует чистым побережьем и менее перезагруженными курортами.

Чем заменить озеро Комо в Италии

Эту локацию посещают большинство туристов, которые прилетают в Милан. Однако наплыв туристов огромный. Больше всего нареканий здесь на паромы, которыми можно передвигаться между городами на озере. В пик сезона можно часами ждать переправу.

Чтобы почувствовать похожую атмосферу, стоит поехать к озеру Гарда. Оно гораздо больше по размеру, поэтому можно найти спокойные места для отдыха и насладиться также впечатляющими видами.

Чем заменить Тулум в Мексике

В последние годы Тулум переживает стремительный рост популярности, однако это привело к перезагрузке туристических зон.

Кроме того, с июля по октябрь здесь пляжи покрываются большими скоплениями саргасовых водорослей, из-за чего море теряет свой знаменитый бирюзовый цвет.

В качестве альтернативы советуют выбирать Пунта-Кану в Доминиканской Республике, где пляжи намного чище и спокойнее.

Где отдыхают итальянцы вместо популярных Амальфи и Капри?

Итальянцы летом выбирают менее туристические места для отдыха, пишет Travel + Leisure. Популярные локации очень переполнены путешественниками, поэтому местные охотно едут в ничем не худшие локации.

Для спокойного отдыха итальянцы выбирают Арджентарио, Искию, Прочиду, Понцу и Тропеа. Все эти локации просторные, красивые, с красивой природой и архитектурой. Они не такие распиаренные, как Амальфи и Капри, поэтому именно здесь можно встретить итальянцев в период летнего отпуска.

К слову, именно в августе улицы Италии становятся пустыми, а многие заведения закрываются, поскольку вся страна массово уходит в отпуск. Это обусловлено сочетанием религиозных праздников, исторических традиций и экстремально высокой погоды.

Какие еще интересные локации стоит увидеть туристам?

Босния и Герцоговина стремительно набирает популярность среди туристов благодаря природе, культурному разнообразию и доступным ценам. Страна сталкивается с проблемами транспортной доступности, что может сдерживать дальнейший рост туризма.

В Италии, Швейцарии и Словении есть живописные озера, которые могут быть альтернативой морским курортам. Озеро Гарда, озеро Блед и Интерлакен предлагают уникальные пейзажи и разнообразные активности для туристов.