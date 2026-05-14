Одним из таких островов является Тасос, расположенный в Северном Эгейском море, далеко от переполненных курортов, пишет Travel Off Path.

Чем может поразить остров Тасос?

Остров известен чистыми пляжами и зелеными горами. Здесь жилье достаточно доступное, чем на всех других популярных греческих курортах, а атмосфера напоминает спокойный местный отдых.

Добраться на Тасос можно паромом из Кавалы. Отсутствие большого аэропорта помогло острову оставаться более аутентичным.

Главным портом острова является Лименас – небольшой город с набережной, лодками и пляжами. Именно отсюда туристы начинают свое знакомство с островом.

Недалеко от Лименаса расположена Древняя Агора – главная археологическая достопримечательность Тасоса, где сохранились руины старинного рынка, храмов и общественных сооружений античной эпохи.

Здесь для путешествий по острову туристам советуют арендовать автомобиль, поскольку в глубинках скрыты волшебные локации Тасоса.

Какие есть атмосферные деревни на острове?

Одним из самых живописных сел на острове считают Теологос. Здесь сохранились каменные дома, старые османские особняки и семейные таверны с традиционной греческой кухней.

Также достаточно атмосферным является село Панагия – известное узкими мощеными улочками, старыми домами и природными источниками. Именно отсюда начинаются маршруты на гору Ипсарио – самую высокую точку острова с панорамными видами на Эгейское море.

Популярным местом также является монастырь Архангела Михаила, который стоит на холме над морем и сохраняет атмосферу старинного греческого монастыря.

Какие пляжи достойны внимания на Тасосе?

Одним из самых красивых на острове считается Золотой пляж. Это длинная полоса золотистого песка с прозрачной водой и зелеными горами на фоне.

Также здесь часто посещают Райский пляж и каменный бассейн Гиола, который местные называют "Слезами Афродиты". Кроме того, внимание туристов часто привлекает Мраморный пляж, покрытый белой мраморной галькой.

И хоть остров еще не сильно популярен, он все же отличается спокойной атмосферой по сравнению со всеми другими популярными курортами Греции.

Какая погода на острове Тасос?

Остров Тасос имеет средиземноморский климат с длинным жарким летом и относительно короткой мягкой зимой, пишет First Choice. Туристам советуют приезжать на остров с июня по сентябрь, чтобы иметь возможность насладиться жаркими солнечными днями.

Однако следует обратить внимание, что самым жарким месяцем в году является август, со средней максимальной температурой 31 градус. Поэтому те путешественники, которые не любят такую сильную жару, имеют возможность приехать в сентябре, и все еще застать очень теплую погоду, но уже не с такой высокой температурой.

Какие еще интересные локации стоит увидеть туристам?

