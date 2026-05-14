Украинка, которая живет в Албании и ведет блог "Лена из Албании", рассказала несколько важных нюансов, к которым стоит быть готовым украинцам в этой стране.

Что украинцам надо знать об Албании?

Такси. В Албании нет привычных для украинцев сервисов такси – никаких Uber или Bolt. Здесь заказы принимают обычные мужчины, которые хотят подзаработать. Заказать поездку можно через WhatsApp – просто сбрасываешь локацию или описываешь ее. Например, "аптека возле пальмы". Существуют также местные службы такси, но в основном все заказывают поездки именно через WhatsApp.

По собственному опыту отдыха в Албании знаем, что можно просто попросить контакты водителя такси у хозяина своих апартаментов, а потом каждый раз ему писать. Обычно, такси приезжает быстро. Если же водитель не имеет возможности подвезти вас в ближайшее время, то направляет кого-то из своих знакомых.

Сервисы доставки. Если хочется перекусить, а выходить куда-то лень, то Glovo в Албании не закажешь. Здесь существует сервис Wolt. Правда, улицы и адреса домов часто не знают даже сами албанцы, поэтому обычно проще просто описать вашу локацию по известному ориентиру и выйти к дороге. Например, третий дом после пиццерии и тому подобное.

Кофе с собой. Украинцы любят брать кофе с собой в заведении и прогуляться, медленно попивая свой напиток. В Албании так не принято, поэтому здесь почти нигде нельзя взять кофе с собой. Исключение – сети Sophie и Mulliri, где можно взять кофе на вынос.

Расчет в заведениях и магазинах. Албания – это страна налички. Здесь лучше не выходить куда-то без кошелька, потому что карточкой мало где можно рассчитаться.

Какие еще нюансы об Албании важны для туристов?

Туристический путеводитель Lonely Planet советует туристам избегать поездок в Албанию в июле и августе. Кроме того, что в этот период очень жарко, большинство курортов переполнены туристами. Чтобы найти место на пляже, надо приходить с самого утра.

Если вы хотите увидеть самые красивые пляжи страны, то лучше всего лететь на греческий остров Корфу, а с него меньше чем час плыть паромом до албанской Саранды. Так будет быстрое, ведь из аэропорта Тираны на юг придется ехать автобусом минимум 5 часов.

Какой популярный миф существует об Албании?

Ранее мы рассказывали об одном популярном мифе, в который верят туристы, которые едут на албанский курорт Влера. Здесь многие ищут локацию, где сливаются Ионическое и Адриатическое море. На самом деле это просто преувеличение из рекламных листовок и такого места нет.

В Влёре действительно есть два моря, но они разделены проливом Отранто, а потому одновременно искупаться в двух морях здесь невозможно.