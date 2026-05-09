Влеру называют городом, где встречаются два моря. О том, что не так с этим утверждением, рассказала украинка, которая живет в Албании и ведет свой блог "Лена из Албании".

Действительно ли во Влере можно увидеть два моря?

Из-за истории о двух морях многие туристы думают, что во Влере есть место, в котором можно искупаться в Ионическом море, а через мгновение – уже в Адриатическом. На самом деле такой локации просто не существует – это преувеличение, которое используют в рекламе, чтобы заманивать туристов. Два моря разделяет пролив Отранто, а потому почувствовать резкий контраст между водами в одном месте невозможно.

Различные воды можно почувствовать, если поехать в разные стороны от Влеры. Например, пляжи на севере принадлежат Адриатике – вода здесь спокойнее, а берег мелкий. В то же время на юге вода уже имеет характерные черты Ионического моря – она более прозрачная и глубокая.

Отдых во Влере / Фото Depositphotos

Что интересного увидеть во Влере?

Украина советует поехать на остров Звернец. Как пишет "Украина Инкогнита", протяженность острова составляет всего 450 метров, а ширина 300 метров. Когда-то на остров можно было попасть только на лодке, но сейчас к нему ведет мост, который добавил этому месту особой атмосферы. На самом острове стоит Церковь святой Марии, а вокруг нее – сосны, вода и идеальная тишина.

На закате солнца остров напоминает кадры из фильма о любви. Главное, не попасть в период, когда вокруг будет много туристов.



Остров Звернец возле Влеры / Фото Gabriel Matis

Неподалеку от Звернеца есть соляные поля, возле которых можно увидеть розовые фламинго. На сами солончаки посетителей не пускают, можно прогуляться только по тропинкам рядом. Лучшее время, чтобы их увидеть – конец лета. Тогда вода почти испаряется и остается лишь розовая соль.

Чтобы увидеть лучший вид на Вльору, горы и море, стоит подняться на замок Канина. А самые красивые пляжи расположены не в самом городе, а чуть дальше – в селах Орикум, Дерми и Джале. Вода здесь кристально чистая и имеет насыщенный синий цвет.

Что еще туристам надо знать об Албании?

Лучшее время для отдыха в Албании – это конец июня и начало сентября. В середине лета на побережье очень жарко, и кроме пляжа, вам больше никуда не захочется идти. Албания не входит в список стран "Роуминг как дома", поэтому здесь выгоднее купить местную eSIM, чтобы всегда оставаться на связи.

Еще один важный факт – в Албании во многих магазинах и ресторанах нельзя рассчитаться карточкой, поэтому наличные здесь обязательны.

На самом деле Албания – это не только про море и пляжи, здесь есть еще и удивительной красоты горы.