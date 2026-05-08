Пользовательница тиктока Амина Архипова, которая побывала на Тенерифе, записала видео и призналась, какие ошибки допустила на острове. Девушка хотела бы знать об этих нюансах раньше и именно поэтому поделилась ими с другими.

Какие туристические ошибки на Тенерифе назвала украинка?

Первая ошибка – арендовать электромобиль. На острове есть много склонов и серпантинов, а потому батарея разряжается с бешеной скоростью. Амина поехала на одну из самых популярных туристических локаций – вулкан Тейде – с запасом хода 300 километров, но доехав до места назначения он резко сократился до 30. Неподалеку была только одна зарядная станция, а когда девушка к ней подъехала, то выяснилось, что та не работает.

На Тенерифе вообще мало где можно зарядить электрокар, а потому туристка тратила на это очень много времени. Лучше выбрать топливный автомобиль и не создавать себе лишнего стресса.

Вторая ошибка – не продумать четкий план заранее. Украина поехала на Тенерифе без плана, а потому каждое ее утро начиналось с того, чтобы придумать дела на день и составить маршрут. Если бы план был продуман заранее, то она успела бы значительно больше.

Третья ошибка – поехать на Тенерифе на мало дней. Тенерифе – очень разнообразный остров. Здесь есть огромный национальный парк, самый большой водный парк Европы, живописные деревни посреди гор и красивые архитектурные города. Хочется увидеть каждый уголок острова, но сделать за неделю это невозможно.

Украинка рассказала о своих ошибках на Тенерифе: видео

Что еще туристам стоит знать о Тенерифе?

Туристический путеводитель Lonely Planet советует туристам выбирать место жительства на острове вблизи тех локаций, которые они планируют посетить. Это сэкономит время на добирание, ведь дороги на Тенерифе извилистые и добраться куда-то может быть дольше, чем кажется.

Обратите внимание! Чтобы увидеть остров, не обязательно арендовать автомобиль. Ранее мы рассказывали историю туристки Елены Литвин, которая увидела все главные места Тенерифе, пользуясь общественным транспортом и заказывая экскурсии на Get Your Guide.

В лучших ресторанах острова столик надо бронировать заранее, иначе вы просто не попадете на ужин. Также эксперты советуют посетить соседние Канарские острова – Ла-Гомера, Ла-Пальма и Эль-Иерро, до которых с Тенерифе можно добраться на пароме.

Вулканический пляж на Тенерифе / Фото Depositphotos

