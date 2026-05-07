Издание Travel Off Path проанализировало уровень безопасности в разных уголках мира и назвало 5 отдаленных, но вполне безопасным для путешественников стран.

Читайте также Край зеленых холмов и конных ферм: что увидеть на малой родине Джорджа Клуни

Какие малоизвестные страны безопасны для туристов?

Парагвай. Туристы часто обходят эту страну, потому что она не имеет выхода к морю, в отличие от соседних Бразилии и Аргентины. Но те путешественники, которые все же открыли для себя Парагвай, заметили высокий уровень безопасности. Насильственные преступления против туристов здесь случаются чрезвычайно редко. Туристы из западных стран признались, что во время путешествий Парагваем все время чувствовали себя в полной безопасности. Кстати, именно поэтому многие люди, которые работают онлайн, приезжают в Парагвай на несколько месяцев.



Река Парана в Парагвае / Фото Depositphotos

Монголия. Эта страна станет идеальным вариантом для туристов, которые хотят сбежать из шумных городов и почувствовать свободу в бескрайних степях. Некоторых путешественников пугают необитаемые просторы Монголии, но в реальности здесь их ждут гостеприимные кочевые народы. Если вы появитесь в юрте, вас будут считать почетным гостем и всячески пытаться угодить.

Бутан. Здесь всем туристам буквально гарантируют безопасность. Дело в том, что попасть в эту отдаленную страну посреди Гималаев можно только в сопровождении гида. Соответственно, это сразу минимизирует шансы, что турист "зайдет не в тот район". Кроме того, иностранцы должны платить сбор за устойчивое развитие в размере 100 долларов за ночь, а потому бюджетных туристов здесь не увидишь.

Бутан – абсолютно безопасная страна / Фото Depositphotos

Узбекистан. У большинства людей Центральная Азия точно не ассоциируется с безопасным регионом, однако Узбекистан все меняет. Туристы, которые в последнее время путешествовали по этой стране, были поражены уровнем безопасности. Даже женщины, которые путешествовали соло, говорили об отсутствии уличных домогательств и порядке в общественном транспорте. Жители Узбекистана очень гостеприимны и хотят, чтобы гости их страны были сыты и в безопасности.

Палау. Это та страна, в которой кажется будто вселенная существует только для вас. Палау состоит из 250 отдаленных островов в Тихом океане, которые ежедневно посещает только 200 туристов. Страна проводит строгую экологическую политику и обязывает всех иностранцев подписаться под тем, что во время своего пребывания они будут заботиться об окружающей среде Палау. Все это делает Палау безопасным райским уголком.

Какие страны мира являются самыми безопасными?

По данным World Population Review, самыми безопасными странами мира являются:

Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия, Швейцария.

Какие интересные города увидеть туристам?

Города Бильбао в Испании и Тропеа в Италии признали самыми модными направлениями для путешествия летом 2026 года. Если вы следуете за трендами, то советуем спланировать поездку сюда, а не в давно распиаренные локации как Барселона или Амальфитанское побережье.

В мае украинцы могут недорого полететь в Дубровник в Хорватии. Билеты из польского Кракова и обратно обойдутся в 2 тысячи гривен. Или же можно запланировать бюджетное путешествие в Бари – малоизвестный курорт в итальянском регионе Апулия.