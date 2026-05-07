Туристический сервис Tripadvisor на основе отзывов туристов определил два города, которые стремительно набирают популярность. Их стоит посетить именно этим летом, пока еще туризм не стал таким массовым и не уничтожил их атмосферу.

Читайте также Край зеленых холмов и конных ферм: что увидеть на малой родине Джорджа Клуни

Какие города Европы признали самыми модными для летнего путешествия?

Тропеа, Италия

На берегу Тирренского моря в регионе Колабрия есть курорт, который сравнивают с Позитано, до того как его заполнили роскошные яхты и круизные лайнеры. Здесь дома возвышаются прямо на скале, а море имеет красивый бирюзовый оттенок. В старом городе можно побродить по извилистым узким улочкам, полюбоваться архитектурой храмов и увидеть виды на побережье.

Летом местный пляж Spiaggia Della Rotonda переполнен отдыхающими, но большинство из них – итальянцы. Для туристов это отличная возможность больше погрузиться в атмосферу страны, ведь здесь не везде поймут английский.

Коктейль на основе итальянского битера Campari обойдется здесь в 10 евро, а ночь в отеле среднего класса около 95 евро. Это не очень бюджетно, но дешевле, чем в более популярных курортах Италии.

Отдых в Тропеа, Италия / Фото Depositphotos

Бильбао, Испания

Пока Канарские острова и Барселона борются с чрезмерным туризмом, на севере Испании популярности набирает новый город – Бильбао. У него нет выхода к морю, но туристы могут поехать в соседние Сан-Себастьян и Ондаррибию, где есть прекрасные песчаные пляжи. Однако надо быть готовым, что вода здесь не такая теплая, как в Средиземном море, ведь это Атлантический океан.

Бильбао это настоящая скрытая жемчужина Испании, которая лежит в устье реки Нервьон. Расположение между гор, живописная река в городе и красивая архитектура делают этот город идеальным для городского путешествия.

Бильбао в Испании / Фото Depositphotos

Одна из самых популярных локаций города, которую должны увидеть все, кто сюда приехал – это музей Гуггенхайма. Это футуристическое здание напоминает огромный корабль, который движется по реке к центру города.

Как пишет Express, благодаря своей романтической атмосфере Бильбао подойдет влюбленным парам, которые больше не хотят ехать в Париж. Кроме того, здесь очень вкусная кухня – эксперты советуют попробовать стейк txuletas и рыбное рагу kokotxas.

Музей Гуггенхайма в Бильбао / Фото Depositphotos

А куда не стоит ехать этим летом?

Ранее мы писали о 7 местах в Европе, которых туристам лучше избегать этим летом. Причины разные – жара, переполненность, завышенные цены и тому подобное. В списке оказались Венеция, греческий остров Санторини, Рим, Амстердам, Амальфитанское побережье и тому подобное. Чтобы по-настоящему почувствовать эти места и насладиться ими, лучше ехать в несезон, а летом выбирать менее популярные места.

Кстати, греческому острову Санторини есть три замечательные не такие дорогие, и не такие переполненные туристами альтернативы.