Европа предлагает чрезвычайно широкий выбор направлений для путешествий: от солнечных пляжей и горных пейзажей до ледников и культурных городов. Здесь каждый путешественник может найти что-то по душе. Впрочем, из-за большого количества вариантов бывает непросто решить, куда именно поехать.

Какую страну Европы стоит посетить каждому туристу по мнению экспертов?

Несмотря на популярность Испании среди туристов для пляжного отдыха и Парижа как классического городского направления, ни одна из этих локаций не возглавила рейтинг рекомендаций. Среди стран, которые получили самые высокие оценки, были Португалия, Греция и Италия. Эксперты туроператора туроператора Riviera Travel объяснили свой выбор для издания Express сочетанием истории, культуры и кухни этих государств. Относительно Португалии, эксперт по путешествиям Джоанн Линн отметила:

Она предлагает впечатляющее сочетание истории, пейзажей и культуры, но то, что действительно выделяет ее – это контраст между ее регионами, особенно за пределами хорошо известного Алгарве.

Какие есть плюсы отдыха в Португалии?

Как рассказывает Medium, в первую очередь отмечается компактность территории: расстояния между городами небольшие, поэтому путешествия внутри страны удобны даже для семей с детьми. Это позволяет легко совмещать разные локации в пределах одной поездки. Португальская кухня является одним из важных преимуществ страны. Она включает большое количество свежих морепродуктов, традиционные мясные блюда и известные десерты, в частности паштел-де-ната.

Также Португалия славится винодельческими регионами. Страна предлагает разнообразные возможности для отдыха: песчаные пляжи, серфинг, прогулки по побережью и мягкий климат с большим количеством солнечных дней. Крупные города, такие как Лиссабон и Порту, сочетают историческую архитектурув с современной культурой, тогда как меньшие города сохраняют аутентичную атмосферу.

Что обязательно стоит увидеть туристам в Португалии?

Португалию лучше всего исследовать, арендовав авто в Лиссабоне, рассказывает один из туристов на платформе Quora. Это позволяет легко увидеть много городов и достопримечательностей вдоль маршрута на север к Порту.

Лиссабон и Синтра

Начать стоит со столицы Лиссабон. Это город с узкими улочками, смотровыми площадками и исторической атмосферой. Обязательно стоит также поехать на день в Sintra – это сказочный город с дворцами, замками и зелеными горами.

Исторические города по дороге

Далее маршрут ведет через несколько небольших, но очень интересных городов:

Óbidos – средневековый городок в стенах замка, очень хорошо сохранившийся;

Tomar – город с историческим замком и тамплиерским наследием;

Batalha – известен своим монастырем и красивой архитектурой;

Figueira da Foz – прибрежный город с пляжем и спокойной атмосферой;

Авейру и окрестности

В этом районе стоит посетить природные источники и курорт Лузу, а также дворец Бусаку – очень красивое историческое место среди леса.

Дорога в Порту

По дороге в Порту рекомендуют остановиться в Меалхади, чтобы попробовать традиционного жареного поросенка – местный деликатес.

Природа и север

Вблизи Порту есть много интересного:

Peneda-Gerês National Park – единственный национальный парк Португалии с водопадами и дикой природой;

Guimarães – средневековый город с хорошо сохранившимся замком;

Braga – город церквей и исторических центров;

Douro Valley – винодельческий регион с террасами виноградников и красивыми пейзажами;

Долина Дору

В регионе Дору можно остановиться на дегустацию вина или обед в винодельнях – это одна из самых красивых частей страны.



Долина Дору / фото Википедии

Такой маршрут позволяет увидеть побережье, исторические города, природу и винные регионы Португалии. Но если нет много времени, достаточно сосредоточиться на двух главных городах – Лиссабоне и Порту. Дополнительно (для более аутентичного опыта): Мадейра и Азоры – острова с уникальной природой, Обидуш и Эвора – исторические города со средневековой атмосферой, Кашкайш и Лагуш – пляжный отдых и океан.

Какие еще интересные локации стоит увидеть в Португалии?

Открыть для себя самые красивые пляжи Португалии, чтобы следующее путешествие запланировать именно туда. Например, пляж Praia do Carvalho называют скрытым сокровищем региона Алгарве. По словам местных жителей, когда-то он был частной собственностью капитана, от фамилии которого и получил свое название – Карвалью.