Туристичний сервіс Tripadvisor на основі відгуків туристів визначив два міста, які стрімко набирають популярності. Їх варто відвідати саме цього літа, поки ще туризм не став таким масовим і не знищив їхню атмосферу.

Які міста Європи визнали наймоднішими для літньої мандрівки?

Тропеа, Італія

На березі Тірренського моря у регіоні Колабрія є курорт, який порівнюють з Позітано, до того як його заповнили розкішні яхти і круїзні лайнери. Тут будинки височіють просто на скелі, а море має красивий бірюзовий відтінок. У старому місті можна поблукати звивистими вузькими вулички, помилуватися архітектурою храмів і побачити види на узбережжя.

Влітку місцевий пляж Spiaggia Della Rotonda переповнений відпочивальниками, але більшість з них – італійці. Для туристів це чудова можливість більше зануритися в атмосферу країни, адже тут не всюди зрозуміють англійську.

Коктейль на основі італійського бітера Campari обійдеться тут у 10 євро, а ніч у готелі середнього класу близько 95 євро. Це не дуже бюджетно, але дешевше, ніж у більш популярних курортах Італії.

Відпочинок у Тропеа, Італія / Фото Depositphotos

Більбао, Іспанія

Поки Канарські острови і Барселона боряться з надмірним туризмом, на півночі Іспанії популярності набирає нове місто – Більбао. У нього немає виходу до моря, але туристи можуть поїхати у сусідні Сан-Себастьян та Ондаррібію, де є чудові піщані пляжі. Однак треба бути готовим, що вода тут не така тепла, як у Середземному морі, адже це Атлантичний океан.

Більбао це справжня прихована перлина Іспанії, яка лежить у гирлі річки Нервьон. Розташування поміж гір, мальовнича річка у місті і красива архітектура роблять це місто ідеальним для міської мандрівки.

Більбао в Іспанії / Фото Depositphotos

Одна з найпопулярніших локацій міста, яку мають побачити всі, хто сюди приїхав – це музею Гуггенхайма. Ця футуристична будівля нагадує величезний корабель, який рухається річкою до центру міста.

Як пише Express, завдяки своїй романтичній атмосфері Більбао підійде закоханим парам, які більше не хочуть їхати у Париж. Крім того, тут дуже смачна кухня – експерти радять скуштувати стейк txuletas та рибне рагу kokotxas.

Музей Гуггенхайма у Більбао / Фото Depositphotos

А куди не варто їхати цього літа?

Раніше ми писали про 7 місць у Європі, яких туристам краще уникати цього літа. Причини різні – спека, переповненість, завищені ціни тощо. У списку опинилися Венеція, грецький острів Санторіні, Рим, Амстердам, Амальфітанське узбережжя тощо. Щоб по-справжньому відчути ці місця і насолодитися ними, краще їхати у несезон, а влітку обирати менш популярні місця.

До речі, грецькому острову Санторіні є три чудові не такі дорогі, і не такі переповнені туристами альтернативи.