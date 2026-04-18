Мандрівник Вініус Костра відвідав понад 20 грецьких островів. Турист зізнався, що Санторіні через переповненість людьми та космічні ціни, сподобався йому найменше. Натомість Вініус розповів Travel Off Path про три маловідомі, але дуже красиві острови, які до того ж приємно здивують цінами.

Які острови Греції обрати для відпочинку?

Парос. Цей острів – це наймодніша копія Санторіні. У головному портовому місті Парікія є Старе місто, у лабіринтах якого запросто можна загубитися. Також на острові є Панагія Екатонтапіліяні – одна з найстаріших церков Греції. Мальовниче селище Науса нагадує популярний острів Міконос.

Парос потішить довгим піщаним пляжем, якого, до слова, нема на Санторіні – там більша частина узбережжя складається зі скель.

Трохи про ціни на Паросі:

бюджетний готель зі сніданком обійдеться у 90 – 120 євро за ніч,

вулична їжа – 4 – 7 євро,

повноцінна вечеря з трьох страв – 55 – 85 євро за двох.

Селище Науса на Паросі / Фото Depositphotos

Фолегандрос. Острів розташований всього за 28 морських миль від Санторіні, але тут панує зовсім інший світ. Фолегандрос невеликий острів – його можна обійти вздовж менше ніж за 3 години. Та попри скромні розміри, Фолегандрос дуже мальовничий і колоритний. Тут є село з традиційними білими будинками та візантійською церквою, ресторани зі смачною традиційною кухнею та дикі пляжі.

До речі, відпочивати на Фолегандрос зазвичай їздять греки, стверджує The Sun. Вони уникають переповнених і дуже популярних островів і обирають ті, де зможуть відпочити без зайвого галасу. Тож на місцевому пляжі ви, швидше за все, навіть не побачите іноземців. Відпочинок у такій виключно грецькій атмосфері допоможе ще більше зануритися у культуру цієї країни

Трохи про ціни на Фолегандросі:

їжа на винос коштує 5 – 8 євро,

повноцінна вечеря в ресторані на двох – 60 – 95 євро,

таксі – 0,8 долара за кілометр,

бюджетний готель – 110 – 160 євро.



Острів Фолегандрос у Греції / Фото Depositphotos

Наксос. Це вже більший за площею острів, а досліджувати його можна цілий тиждень. Мандрівник радить розпочати зі стародавнього міста Хора. Одне з найгарніших місць, щоб побачити захід сонця, – це стародавні мармурові ворота Портара, які наче обрамляють довколишній краєвид.

На Наксосі є багато пляжів з золотистим піском та кришталево чистою водою. І хоч туристів на острові є чимало, та все ж не так багато, як на розпіарених Санторіні, Закінтосі чи Міконосі.

Трохи про ціни на Наксосі:

їжа на винос коштує 3,5 – 5 євро,

повноцінна вечеря в ресторані на двох – 45 – 75 євро,

бюджетний готель – 50 – 90 євро.

Острів Наксос / Фото Depositphotos

