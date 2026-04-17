Українська тревел-блогерка Юлія Беркута розповіла про одну з найцікавіших локацій Норвегії, а саме про сходи на гору Reinebringen. Раніше цей маршрут вважали одним із найнебезпечніших у країні через складний і крутий підйом.

Ситуація змінилася у 2021 році, коли польські шерпи, найняті місцевою владою, завершили будівництво кам'яних сходів, що зробило підйом значно безпечнішим і доступнішим для туристів.

Чим унікальна гора Reinebringen у Норвегії?

Гора Reinebringen на Лофотенських островах у Норвегії, попри свою відносно невелику висоту 448 метрів, вважається однією з найпопулярніших туристичних локацій регіону завдяки панорамним краєвидам.

Щороку влітку сюди підіймаються сотні туристів, а сам маршрут став особливо відомим у соцмережах. Раніше підйом на вершину був небезпечним через круті схили, ерозію та ризик каменепадів. У 2016 році місцева влада розпочала будівництво кам'яних сходів, які у 2021 році повністю завершили.

Нині маршрут налічує 1978 сходинок і вважається значно безпечнішим, хоча й досі фізично вимогливим. Попри облаштовану інфраструктуру, туристів попереджають про необхідність підготовки: підйом займає близько години, а навантаження може бути значним навіть для фізично активних людей.

Також наголошується, що сходження взимку є вкрай небезпечним через ризик лавин, слизькі поверхні та складні погодні умови. Через популярність маршруту виникли проблеми з паркуванням, тому місцева влада закликає туристів користуватися спеціально відведеними стоянками та дотримуватися правил безпеки.

