Украинский тревел-блогер Юлия Беркута рассказала об одной из самых интересных локаций Норвегии, а именно о лестнице на гору Reinebringen. Ранее этот маршрут считали одним из самых опасных в стране из-за сложного и крутого подъема.
Ситуация изменилась в 2021 году, когда польские шерпы, нанятые местными властями, завершили строительство каменных лестниц, что сделало подъем значительно безопаснее и доступнее для туристов.
Смотрите также Кольцевая развязка прямо под водой: где расположен уникальный тоннель, соединяющий 2 острова
Чем уникальна гора Reinebringen в Норвегии
Гора Reinebringen на Лофотенских островах в Норвегии, несмотря на свою относительно небольшую высоту 448 метров, считается одной из самых популярных туристических локаций региона благодаря панорамным видам.
Виды с горы: смотреть видео
Ежегодно летом сюда поднимаются сотни туристов, а сам маршрут стал особенно известным в соцсетях. Ранее подъем на вершину был опасным из-за крутых склонов, эрозии и риска камнепадов. В 2016 году местные власти начали строительство каменных лестниц, которые в 2021 году полностью завершили.
Сейчас маршрут насчитывает 1978 ступенек и считается значительно безопаснее, хотя до сих пор физически требовательным. Несмотря на обустроенную инфраструктуру, туристов предупреждают о необходимости подготовки: подъем занимает около часа, а нагрузка может быть значительной даже для физически активных людей.
Смотрите также Когда-то здесь жили тысячи людей, а теперь никого: как выглядит самый жуткий остров Японии
Также отмечается, что восхождение зимой является крайне опасным из-за риска лавин, скользкие поверхности и сложные погодные условия. Из-за популярности маршрута возникли проблемы с парковкой, поэтому местные власти призывают туристов пользоваться специально отведенными стоянками и соблюдать правила безопасности.
Какие есть еще интересные локации в Норвегии?
Узнайте о уникальном подводном ресторане в Норвегии. Заведение имеет панорамное окно для наблюдения за морской жизнью, принимает до 90 гостей и предлагает сезонное сет-меню, сосредоточено на локальных ингредиентах.
Или же, как выглядит лучшая тюрьма в мире. На тюремном острове Бастой в Норвегии заключенные, среди которых есть убийцы и насильники, живут в необычных условиях, которые большинство называют "роскошными".