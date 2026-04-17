Украинский тревел-блогер Юлия Беркута рассказала об одной из самых интересных локаций Норвегии, а именно о лестнице на гору Reinebringen. Ранее этот маршрут считали одним из самых опасных в стране из-за сложного и крутого подъема.

Ситуация изменилась в 2021 году, когда польские шерпы, нанятые местными властями, завершили строительство каменных лестниц, что сделало подъем значительно безопаснее и доступнее для туристов.

Смотрите также Кольцевая развязка прямо под водой: где расположен уникальный тоннель, соединяющий 2 острова

Чем уникальна гора Reinebringen в Норвегии Reinebringen в Норвегии?

Гора Reinebringen на Лофотенских островах в Норвегии, несмотря на свою относительно небольшую высоту 448 метров, считается одной из самых популярных туристических локаций региона благодаря панорамным видам.

Ежегодно летом сюда поднимаются сотни туристов, а сам маршрут стал особенно известным в соцсетях. Ранее подъем на вершину был опасным из-за крутых склонов, эрозии и риска камнепадов. В 2016 году местные власти начали строительство каменных лестниц, которые в 2021 году полностью завершили.

Сейчас маршрут насчитывает 1978 ступенек и считается значительно безопаснее, хотя до сих пор физически требовательным. Несмотря на обустроенную инфраструктуру, туристов предупреждают о необходимости подготовки: подъем занимает около часа, а нагрузка может быть значительной даже для физически активных людей.

Смотрите также Когда-то здесь жили тысячи людей, а теперь никого: как выглядит самый жуткий остров Японии

Также отмечается, что восхождение зимой является крайне опасным из-за риска лавин, скользкие поверхности и сложные погодные условия. Из-за популярности маршрута возникли проблемы с парковкой, поэтому местные власти призывают туристов пользоваться специально отведенными стоянками и соблюдать правила безопасности.

Какие есть еще интересные локации в Норвегии?