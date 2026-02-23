Большинство, наверное, слышали шутку, что никто не был бы против побывать в тюрьме в Норвегии. Но на самом деле условия там частично даже лучше, чем у большинства дома. Вы точно не могли представить, насколько все там необычное! В одном видео на ютубе журналист и блогер Антон Птушкин рассказал о своем путешествии в Норвегию и назвал несколько интересных фактов о местных тюрьмах.

Как выглядит лучшая тюрьма мира?

На тюремном острове Бастой в Норвегии заключенные, среди которых есть убийцы и насильники, живут в необычных условиях, которые большинство называют "роскошными". Однако именно здесь достигают одного из самых низких уровней повторных преступлений в Европе.

Бастой расположен в нескольких километрах от побережья. Заключенные живут в маленьких деревянных бунгало, рассчитанных на шесть человек. Каждый имеет собственную комнату и общую кухню. Принцип очень прост: подготовка к жизни вне тюрьмы через доверие и ответственность.

Заключенный отдыхает в своем коттедже / фото All Thats Intresting

Какова ежедневная жизнь и работа заключенных?

Заключенные работают на ферме: ухаживают за овцами, коровами, курами и выращивают фрукты и овощи, рассказывает The Guardian. Другие рабочие места включают прачечную, конюшни для лошадей, мастерские по ремонту велосипедов и обслуживание территории.

Рабочий день начинается в 8:30 утра, а остальное время посвящено свободным занятиям: рыбалка, купание на пляже или музыка. Некоторые заключенные играют в Bastoy Blues Band и даже посещают музыкальные фестивали под присмотром преподавателей.

Как живут заключенные / Коллаж 24 Канала, фото All Thats Intresting

В чем суть такого подхода?

В Бастое убеждены: наказание – это потеря свободы, а не жесткие условия. Администрация придерживается принципа уважения к людям:

Если мы относимся к заключенным как к животным, они будут вести себя как животные. Мы обращаем внимание на них как на людей,

– говорит губернатор Арне Нильсен.

Условия включают телевизоры, компьютеры, встроенные душевые и санитарию. Заключенные имеют возможность учиться, повышать квалификацию и получать жизненные навыки, что помогает снизить риск повторных преступлений. Уровень повторного осуждения среди тех, кто освободился из Бастоя, составляет лишь 16 процентов, что является самым низким показателем в Европе.

Еще интересно знать, что в Норвегии очень строгие правила дорожного движения. Если вы их нарушите, у вас есть два варианта: либо заплатить огромный штраф, или отбыть определенный срок в тюрьме. При этом, если вы выбираете второй вариант, вас не сразу сажают за решетку. Система настолько популярна и перегружена, что вас буквально ставят в очередь, чтобы отбыть наказание в тюрьме.

