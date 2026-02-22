Конечно, речь идет об Антарктиде. Благодаря материалам энциклопедии Britannica рассказываем обо всем этом подробнее.

В мире есть пустыня почти вдвое больше Сахары: где она расположена и чем уникальна?

Когда мы слышим слово "пустыня", воображение обычно рисует бескрайние песчаные дюны, а первая ассоциация – Сахара. Палящее солнце, возможно, одинокие пальмы или кактусы. Но правда в том, что природа имеет гораздо больше разнообразия.

Несмотря на отсутствие традиционного песчаного ландшафта, настоящим чемпионом по размеру среди всех пустынь планеты является ледяная. Именно так, самая большая пустыня в мире – это не жаркая Сахара, а покрытая льдом и снегами Антарктическая пустыня.

Чтобы принять это, стоит обратиться к научному определению пустыни: это регион с чрезвычайно низким уровнем осадков, менее 250 миллиметров в год, где жизнь существует в экстремальных условиях. Антарктида именно такая.

Антарктическая пустыня в целом охватывает почти весь континент Антарктиду, ее площадь составляет примерно 14 миллионов квадратных километров. Для сравнения, Сахара – третья по величине пустыня мира (второй считают Арктику, и она лишь немного меньше Антарктики) – охватывает "всего" около 9 миллионов квадратных километров. Антарктида больше более чем в полтора раза.

Здесь выпадает лишь 50 – 200 миллиметров осадков ежегодно, преимущественно в форме снега, что делает Антарктиду чрезвычайно сухим местом. В некоторых частях континента, особенно в долинах Мак-Мердо, осадков нет вообще миллионы лет. В Сахаре в целом меньше, где-то 25 – 100 миллиметров в год, однако не меньше, чем в самых сухих регионах Антарктики.

Самая низкая температура, зафиксированная на Земле, составляет минус 89,2 градуса, и это было именно в Антарктиде (и несмотря даже на столь экстремальные условия, здесь есть жизнь – пингвины, тюлени, киты и различные птицы, как указывает thetravel.com). Тогда как в Сахаре видели самую высокую температуру в мире – плюс 58. Эти два гиганта – абсолютные противоположности земного климата, но оба – пустыни.

Антарктическая пустыня покрыта толстыми слоями льда и снега, а ее уникальный ландшафт формировался на протяжении миллионов лет. Если Сахара поражает жарой и золотыми песками, то Антарктида завораживает холодным величием, где лед и снег создают пейзажи, похожие на другие миры.

Официально Антарктиду открыли участники российской экспедиции Беллинсгаузен и Лазарев. Однако первым помощником капитана Беллинсгаузена был полтавский дворянин Иван Завадовский, поэтому Украина также имеет отношение к этому событию. Поэтому вполне справедливо, что там действует и сейчас украинская станция "Академик Вернадский".

