Звісно, мовиться про Антарктиду. Завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповідаємо про все це докладніше.

У світі є пустеля майже вдвічі більша за Сахару: де вона розташована й чим унікальна?

Коли ми чуємо слово "пустеля", уява зазвичай малює безкрайні піщані дюни, а перша асоціація – Сахара. Пекуче сонце, можливо, самотні пальми чи кактуси. Але правда в тім, що природа має набагато більше різноманітності.

Попри відсутність традиційного піщаного ландшафту, справжнім чемпіоном за розміром серед усіх пустель планети є крижана. Саме так, найбільша пустеля у світі – це не спекотна Сахара, а вкрита льодом і снігами Антарктична пустеля.

Щоб прийняти це, варто звернутися до наукового визначення пустелі: це регіон із надзвичайно низьким рівнем опадів, менше ніж 250 міліметрів на рік, де життя існує в екстремальних умовах. Антарктида саме така.

Антарктична пустеля загалом охоплює майже весь континент Антарктиду, її площа становить приблизно 14 мільйонів квадратних кілометрів. Для порівняння, Сахара – третя за розміром пустеля світу (другою вважають Арктику, і вона лише трохи менша за Антарктику) – охоплює "лише" близько 9 мільйонів квадратних кілометрів. Антарктида більша понад як у півтора раза.

Тут випадає лише 50 – 200 міліметрів опадів щороку, переважно у формі снігу, що робить Антарктиду надзвичайно сухим місцем. У деяких частинах континенту, особливо в долинах Мак-Мердо, опадів немає взагалі мільйони років. У Сахарі загалом менше, десь 25 – 100 міліметрів на рік, проте не менше, ніж у найсухіших регіонах Антарктики.

Найнижча температура, зафіксована на Землі, становить мінус 89,2 градуса, і це було саме в Антарктиді (та попри навіть настільки екстремальні умови, тут є життя – пінгвіни, тюлені, кити й різні птахи, як вказує thetravel.com). Тоді як у Сахарі бачили найвищу температуру у світі – плюс 58. Ці два гіганти – абсолютні протилежності земного клімату, але обидва – пустелі.​

Антарктична пустеля вкрита товстими шарами льоду та снігу, а її унікальний ландшафт формувався впродовж мільйонів років. Якщо Сахара вражає спекою та золотими пісками, то Антарктида зачаровує холодною величчю, де лід і сніг створюють пейзажі, схожі на інші світи.

Офіційно Антарктиду відкрили учасники російської експедиції Беллінсгаузен і Лазарєв. А проте першим помічником капітана Беллінсгаузена був полтавський дворянин Іван Завадовський, тож Україна також має стосунок до цієї події.​ Тож цілком справедливо, що там діє й нині українська станція "Академік Вернадський".

Які ще унікальні туристичні магніти світового рівня варто відвідати?