І розташований він у джунглях Венесуели. 24 Канал завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповість про нього докладніше.
979 метрів чистої краси: чому варто побачити водоспад Анхель у Венесуелі?
Анхель – справжня перлина природи, унікальний водоспад із висотою у 979 метрів. Це у 18 разів вище за популярний Ніагарський водоспад, розташований у США. А от де розташований Анхель?
Як зазначає Chimu Adventures, найвищий у світі водоспад розклався на території венесуельського національного парку Канайма, що у південно-східній частині країни (штат Болівар) та межує з Гаяною і Бразилією. Канайма – це кілька мільйонів гектарів дикої природи, мальовничих високогірних плато, чарівних водоспадів і річок та тропічних лісів.
Анхель спадає з вершини Ауянтепуй – "гори Диявола", однієї з найбільших тепуй, тобто столових гір із вертикальними обривистими краями та широкою пласкою вершиною. Загальна висота водоспаду становить 979 метрів, з яких висота безперервного вільного падіння – 807 метрів.
З урахуванням підземних потоків висота може навіть перевищувати кілометр – мовиться про 1054 метри. Утім, супутникові знімки та лазерні вимірювання з дронів підтвердили загальновизнані параметри.
Для місцевих племен Анхель був священним місцем, де духи гір спілкуються з людьми через ревіння води. Європейці водоспад уперше побачили на початку XX століття. А назву він має на честь американського льотчика Джеймса Анхеля, який у 1933 році під час польоту побачив цей водоспад.
Анхель дійсно дуже красивий. Величезний потік води під час падіння розсіюється в повітрі на тисячі дрібних краплинок, створюючи ілюзію вічного дощу. Лише невелика частина основного потоку досягає основи гори, де сформувалося невелике озеро.
На жаль, дістатися туди непросто – лише через тропічні джунглі або на літаку. Тим часом у Венесуелі Анхель давно став національним символом, зображеним зокрема й на банкнотах.
Які ще цікаві та відомі водоспади світу варто побачити?
Водоспад Тугела у Південній Африці – другий за висотою водоспад світу. Це навіть цілий комплекс з 5 водоспадів у Драконових горах національного парку "Роял Натал" та з офіційною загальною висотою у 948 метрів.
І, власне, вже згаданий Ніагарський водоспад. Це один з найпотужніших водоспадів у Північній Америці, там більш як 3160 тонн води спадає щосекунди, але його висота становить лише 53 метри. Ба більше, внаслідок ерозії висота Ніагари зменшується.