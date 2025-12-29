У списку жінки дві країни, яких слід уникати, зокрема одна держава у Європі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
Яку країну слід уникати туристам?
Хоча Ліз не звикла відходити від звичних маршрутів і навіть одного разу провела свій день народження у "надзвичайно моторошній" в'язниці на Острові Диявола у Французькій Гвіані, є одне місце, яке викликало у неї відчуття крайньої небезпеки.
Вона зізналася, що більше не поїде до Венесуели.
Я думаю, що найпам'ятнішим місцем, де я відчувала справжній страх, був Каракас у Венесуелі. Атмосфера була дуже тривожною,
– пояснила Ліз.
За словами жінки, після того, як вона буквально зайшла в номер готелю, то більше не виходила звідти.
"Я замовляла їжу і їла її в номері. Я просто не хотіла виходити й досліджувати місто, я дуже хотіла вибратися звідти. Думаю, я пробула там одну ніч, а потім поїхала", – додала туристка.
Зверніть увагу. Як йдеться на сайті МЗС України, проблеми з безпекою в Венесуелі дуже гострі, рівень злочинності зростає. Громадянам України рекомендують неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у Венесуелі.
Врешті-решт, у списку Ліз несподівано опинилася Литва, де їй не сподобалися водії автомобілів.
"Я точно не сідала б за кермо в Литві. Я їхала з Естонії, і коли дісталася Литви, водіння було просто божевільним. Лив дощ, а на сліпій повороті три машини обганяли автобус і вантажівку. Я просто розвернула машину і поїхала назад. Ця ситуація виснажила мене емоційно", – резюмувала мандрівниця.
Які країни рекомендують уникати для подорожей?
Дедалі більшою проблемою стає надмірний туризм, через який страждають історичні та природні пам'ятки. Наприклад, експерт з подорожей Ігнасіо Меріно розкритикував Санторіні в Греції за переповненість туристами, високі ціни та погане ставлення місцевих.
Цікаво, що Канари, які зазвичай рекомендують як найкращі острови для подорожей, опинилися у списку місць, які не варто відвідувати у 2026 році.
Однак проблеми курортів не завжди криється у надмірному туризмі. Так, канадський турист відвідав Туніс, популярний курорт у Північній Африці, та описав свою подорож як пекло. Він розповів, що зіштовхнувшись з шахрайством та агресивними торговцями.