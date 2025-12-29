У списку жінки дві країни, яких слід уникати, зокрема одна держава у Європі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Яку країну слід уникати туристам?

Хоча Ліз не звикла відходити від звичних маршрутів і навіть одного разу провела свій день народження у "надзвичайно моторошній" в'язниці на Острові Диявола у Французькій Гвіані, є одне місце, яке викликало у неї відчуття крайньої небезпеки.

Вона зізналася, що більше не поїде до Венесуели.

Я думаю, що найпам'ятнішим місцем, де я відчувала справжній страх, був Каракас у Венесуелі. Атмосфера була дуже тривожною,

– пояснила Ліз.

За словами жінки, після того, як вона буквально зайшла в номер готелю, то більше не виходила звідти.

"Я замовляла їжу і їла її в номері. Я просто не хотіла виходити й досліджувати місто, я дуже хотіла вибратися звідти. Думаю, я пробула там одну ніч, а потім поїхала", – додала туристка.

Зверніть увагу. Як йдеться на сайті МЗС України, проблеми з безпекою в Венесуелі дуже гострі, рівень злочинності зростає. Громадянам України рекомендують неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у Венесуелі.

Врешті-решт, у списку Ліз несподівано опинилася Литва, де їй не сподобалися водії автомобілів.

"Я точно не сідала б за кермо в Литві. Я їхала з Естонії, і коли дісталася Литви, водіння було просто божевільним. Лив дощ, а на сліпій повороті три машини обганяли автобус і вантажівку. Я просто розвернула машину і поїхала назад. Ця ситуація виснажила мене емоційно", – резюмувала мандрівниця.

