Туристичний сайт Fodors Travel опублікував список місць, які не варто відвідувати у 2026 році, пише 24 Канал. У переліку опинилися Канари, культурні пам'ятки та природна краса яких руйнується через надмірний туризм.

Чому Канари втрачають привабливість серед туристів?

Журналістка Наталі Кінг у березні 2025 року відвідала острови та пояснила, чому вони потрапили до списку напрямків, які варто уникати, повідомляє Mirror. Передусім проблема в надмірному туризмі.

За словами експертки, першою ознакою того, що популярність Канар різко зросла, була складність бронювання готелю і відповідне підвищення цін. Раніше, відвідуючи острів у несезонний період, був великий вибір готелів та апартаментів, навіть в останній момент.

Однак цього разу більшість дешевих місць були заброньовані, і нам залишалися або дорогі готелі, які не вкладалися в наш бюджет, або місця з жахливими відгуками,

– сказала вона.



Туристи / Фото Pexels

Ба більше, у 2025 році на Канарських островах ввели жорсткі обмеження на оренду житла для відпочинку, що могло вплинути на вибір пропозицій та ціни.

Далі Кінг розповіла, що відправилася до набережної Playa Blanca's, де є багато барів і ресторанів. Однак більшість закладів були переповнені людьми.

"Раніше завдяки великій кількості закладів знайти столик було легко, але навіть пізно ввечері ми виявили, що багато ресторанів заповнені вщерть. Єдині місця, де були вільні столики, – це кілька сумнівних барів, біля яких стояли чоловіки, які практично намагалися затягнути вас всередину, що ніколи не є добрим знаком", – зазначила журналістка.

Експертка зауважила, що на Канарах не так багато туристів, як у Венеції, Санторіні або на інших іспанських курортах. Однак, на її думку, цілорічні натовпи можуть впливати на мешканців острова.



Туристи / Фото Pexels

Джон Дейл Беклі, засновник платформи сталого розвитку CanaryGreen.org, пояснив, що місцеві мешканці почали протестувати, адже вони втомилися через надмірний туризм.

Однією з найбільших проблем є транспорт. Те, що раніше було 40-хвилинною поїздкою з півночі, тепер може зайняти більше години в один бік. Раніше уряд змінив правила, які дозволяли мешканцям здавати свою нерухомість на Airbnb і Booking.com. Це призвело до зростання цін на оренду та вартості нерухомості. Зараз багатьом молодим людям майже неможливо орендувати або купити житло,

– сказав він.

Окрім того, з'являється повідомлення про зростання кількості насильницьких злочинів на Канарських островах, а також попередження про те, що взимку крадіжки стають ще частішими, оскільки організовані банди відвідують такі популярні місця, як Тенерифе, знаючи, що там буде багато туристів.

Зростання орендної плати, спричинене туристичним бумом, також призвело до того, що місцеві жителі виїжджають з популярних районів, що ускладнює підприємствам наймання працівників.

Які напрямки радять уникати туристам?