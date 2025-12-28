Валлетта, розташована на Мальті між Сицилією та північноафриканським узбережжям, виявилася найтеплішою європейською столицею для відвідування у січні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.
Дивіться також Топ-10 культових пам'яток Європи, які варто викинути зі своїх планів на 2026 рік
Що подивитися на Мальті?
Платформа бронювання Omio проаналізувала дані про температуру у всіх столицях Європи, щоб визначити ті, які, за прогнозами, можуть запропонувати спекотні зимові канікули, і Валлетта посіла перше місце. З температурою 16 градусів тепла в січні Валлетта пропонує ідилічний відпочинок для тих, хто потребує заряду вітаміну D, з чистим блакитним небом і мальовничими краєвидами на Середземне море.
Як пише Lonely Planet, Валлетта входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а сама столиця має унікальний шарм, який важко знайти деінде.
Мальта / Фото Pexels
Військове та морське минуле міста відіграє значну роль в ідентичності столиці й країни в цілому. Попри невеликі розміри, місто щороку приваблює безліч туристів своєю медовою бароковою архітектурою та чарівними вулицями. Відвідувачі можуть прогулятися спокійними садами Верхньої Барракки, а потім помилуватися краєвидами на море з військових споруд.
Набережна Валлетти, Grand Master's Palace та Barrakka Lift – популярні пам'ятки, кожна з яких має свою привабливість і є обов'язковою для відвідування туристами. Republic Street – це жвавий район для покупок, ресторанів і культури, а вулиця Strait славиться своїми вузькими провулками і бурхливим нічним життям. Ще одна визначна туристична пам'ятка – це St. John's Pro-Cathedral, велична споруда, що датується 1500-ми роками.
Оскільки в самій столиці немає пляжів, є перелік деяких найпопулярніших пляжів Мальти, розташованих неподалік, зокрема знаменита Блакитна лагуна.
Куди поїхати на море взимку?
Курортне містечко Лос-Крістіанос на Тенерифе виявилося одним з найкращих місць в Європі, щоб втекти від зими. Лос-Крістіанос пропонує туристам теплий клімат, мальовничі пляжі та різноманітні розваги.
Окрім того, туристам рекомендують відвідати острів Сал в Кабо-Верде, який пропонує прекрасні піщані пляжі та температуру повітря 25 градусів тепла в січні.
Також мандрівникам рекомендують взимку відвідати місто Пафос на Кіпрі або ж відправитися у подорож на Мадейру, яка давно отримала прізвисько "Острів вічної весни" завдяки м'якому клімату, що панує тут цілий рік.