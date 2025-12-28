Валлетта, розташована на Мальті між Сицилією та північноафриканським узбережжям, виявилася найтеплішою європейською столицею для відвідування у січні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Що подивитися на Мальті?

Платформа бронювання Omio проаналізувала дані про температуру у всіх столицях Європи, щоб визначити ті, які, за прогнозами, можуть запропонувати спекотні зимові канікули, і Валлетта посіла перше місце. З температурою 16 градусів тепла в січні Валлетта пропонує ідилічний відпочинок для тих, хто потребує заряду вітаміну D, з чистим блакитним небом і мальовничими краєвидами на Середземне море.

Як пише Lonely Planet, Валлетта входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а сама столиця має унікальний шарм, який важко знайти деінде.



Мальта / Фото Pexels

Військове та морське минуле міста відіграє значну роль в ідентичності столиці й країни в цілому. Попри невеликі розміри, місто щороку приваблює безліч туристів своєю медовою бароковою архітектурою та чарівними вулицями. Відвідувачі можуть прогулятися спокійними садами Верхньої Барракки, а потім помилуватися краєвидами на море з військових споруд.

Набережна Валлетти, Grand Master's Palace та Barrakka Lift – популярні пам'ятки, кожна з яких має свою привабливість і є обов'язковою для відвідування туристами. Republic Street – це жвавий район для покупок, ресторанів і культури, а вулиця Strait славиться своїми вузькими провулками і бурхливим нічним життям. Ще одна визначна туристична пам'ятка – це St. John's Pro-Cathedral, велична споруда, що датується 1500-ми роками.

Оскільки в самій столиці немає пляжів, є перелік деяких найпопулярніших пляжів Мальти, розташованих неподалік, зокрема знаменита Блакитна лагуна.

