Видання Mirror зробило підбірку з п'яти напрямків, де в січні теплий клімат, а температура повітря сягає +23 градусів, пише 24 Канал. Усі варіанти дають можливість втекти від зимової погоди.

Де тепло в січні?

Пафос

У Пафосі на Кіпрі в січні денна температура становить близько 18 градусів тепла, а сонячних годин на день – близько 5 – 6. Тут є чудові пішохідні маршрути, стародавні пам'ятки, такі як Гробниці королів, і прекрасні пляжі із золотистим піском і спокійною водою. Січень, як правило, є спокійним місяцем у місті, тому це чудовий час для відвідування туристичних визначних пам'яток без черг.



Кіпр / Фото Pexels

Гран-Канарія

Острів, як правило, менш завантажений, ніж Тенерифе в січні, але має подібний клімат з температурою 21 градусів вдень і та 6 – 7 годин сонячного світла на день. Це ідеальне місце для короткого відпочинку, щоб погрітися на сонці.

Багато визначних пам'яток острова відкриті цілий рік, і тут є безліч розваг, від аквапарків, таких як Aqualand Maspalomas, до історичних пам'яток, таких як будинок Христофора Колумба. Гарні піщані пляжі в січні більш спокійні, а море придатне для купання, хоча трохи холодне.

Агадір

Місто в Марокко стає все більш популярним місцем для зимового відпочинку завдяки відкриттю нових маршрутів бюджетних авіакомпаній. Вдень температура повітря становить близько 21 градусів, а сонячних годин на день близько семи.



Агадір / Фото Pexels

Це прибережне місто поєднує в собі старе і нове, а також має такі визначні пам'ятки, як Ла-Медіна-д'Агадір – реконструкція старого ринку, де можна дізнатися про традиційні ремесла. Головний пляж міста простягається майже на 9 кілометрів, а в січні температура моря коливається в районі 18 градусів, що дозволяє купатися, якщо ви достатньо сміливі.

Шарм-ель-Шейх

Цей курорт у Єгипті є одним з найтепліших напрямків для короткої подорожі в січні, пропонуючи 22 градуси тепла та до 9 сонячних годин на день. Популярними видами активного відпочинку є сноркелінг і водні види спорту, або ви можете просто релаксувати на пляжі.

Мадейра

Майдера отримала прізвисько "Острів вічної весни" завдяки м'якому клімату, що панує тут цілий рік. У січні на островах середня денна температура становить 19 градусів, а сонце світить 5 – 6 годин на день. Однак видання Lonely Planet пише, що в січні варто бути готовим до рясних дощів. Завдяки клімату острів навіть взимку залишається зеленим і рясніє барвистими квітами, а січень – популярний час для піших прогулянок і відвідування прекрасних пляжів з чорним піском.

Які напрямки для відпочинку рекомендують туристам?