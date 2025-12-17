Канарські острови та Мадейра, безсумнівно, є одними з найпопулярніших місць, адже пропонують все, що потрібно для ідеального відпочинку, – сонце, море і чудові пляжі. Однак Express розповідає про ще одне місце, яке пропонує все це і навіть більше, але досі залишається недооціненим, повідомляє 24 Канал.

В якій країні поєднати відпочинок на морі та біля гір?

Чорногорія може похвалитися кремезними горами, приголомшливими середньовічними селами та чудовою смугою пляжів уздовж Адріатичного узбережжя. Попри те, що в країні зріс потік туристів (2,3 мільйона відвідувачів щорічно), вона все ще залишається в тіні інших популярних напрямків.

Однак для деяких найпопулярніших європейських місць вона може виявитися кращою альтернативою,

– підкреслює Express.



Будва / Фото Pexels

Будва, прибережне місто, одне з найпопулярніших курортів Чорногорії, славиться своїми пляжами та бурхливим нічним життям. Тим, хто любить подорожувати на Гран-Канарію, неодмінно сподобається Будва. За даними Budget Your Trip, це місто набагато дешевше, ніж популярний курорт на Канарах.

"Якщо порівняти витрати на подорож між Гран-Канарією та Будвою, то можна побачити, що Гран-Канарія є дорожчою. Будва не тільки значно дешевша, але й значно вигідніший напрямок. Отже, подорож до Будви дозволить вам витратити менше грошей загалом", – пише Budget Your Trip.

У Будві є кілька чудових пляжів, зокрема Mogren, який багато хвалять за чудові краєвиди й чисту воду.



Чорногорія / Фото Pexels

Пляж Mogren приголомшливий, з чистою водою, мальовничими скелями та чудовою атмосферою поблизу Старого міста Будви, є безплатний паркінг,

– написав на TripAdvisor один мандрівник.

Прекрасні пейзажі Чорногорії не обмежуються лише пляжами. Ті, хто відвідує цю країну, обов'язково повинні відвідати Динарські Альпи, один з найгарніших гірських масивів Європи, що простягається вздовж Адріатичного узбережжя і перетинає північну частину країни.

На мандрівників чекають близько 17 пішохідних маршрутів та стежок, які допоможуть дослідити неймовірні околиці.

"Насправді, існує безліч способів дослідити всю країну, включаючи поїздки на джипах, подорожі на човнах та прогулянки старим містом Котор. Тож, якщо ви шукаєте щось незвичайне, то поїздка до балканської країни варта того, щоб потрапити до вашого списку мрій", – підсумовує Express.

