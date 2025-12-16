Головний експерт з відпочинку видання Daily Mail рекомендує Болгарію для гірськолижного відпочинку, пише 24 Канал. За його словами, на курорті Бансько лижники отримають найкраще співвідношення ціни та якості.

Куди поїхати в гори у Європі?

За словами експерта, це бюджетний напрямок може похвалитися "надійним снігом з січня до середини березня". Ба більше, найкращі пропозиції для відпочинку можна знайти в січні.

Наприклад, туристам рекомендують зупинитися в апарт-готелі Winslow Highland, який розташований неподалік від головного гірськолижного підйомника і пропонує все необхідне для чудового відпочинку, який не спустошить ваш гаманець.



Бансько / Фото Amorphisman

Абонемент на підйомник, лижі та палиці можна придбати онлайн за 300 євро. Харчування в Болгарії коштує недорого, але завдяки мінікухні в апартаментах ви можете ще більше заощадити, готуючи їжу самостійно.

На території готелю є деякі розкішні зручності, включаючи оздоровчий центр із сауною, де можна відпочити після довгого дня на схилах.

Майте на увазі, що вам доведеться орендувати лижне спорядження, якщо у вас немає власного. Крім того, є вартість абонемента на підйомник, і, можливо, ви захочете взяти кілька уроків,

– попередив гуру подорожей.

Бансько також отримало високу оцінку від Британського лижного клубу, який зазначив: "Цей курорт по праву вважається найкращим у Болгарії та пропонує фантастичне співвідношення ціни та якості".

Після встановлення оновленої канатної дороги лижні траси стали кращими, а їхня загальна довжина становить 48 кілометрів, включаючи кілька складних трас.

Які ще місця рекомендують для відпочинку взимку?