Письменниця-мандрівниця Дайна Камілєрі Кларк провела 31 грудня в 10 різних європейських містах. Її головна рекомендація – Мадрид, пише 24 Канал з посиланням на Time Out.

Дивіться також Мандрівникам порадили країну, де можна розкішно відпочити, але не розоритися

Як святкують Новий рік у Мадриді?

Іспанська столиця серйозно ставиться до вечірок, і Новий рік не є винятком. Опівночі, як каже Кларк, починається "розігрів" для вечірки, яка триває всю ніч до самого ранку.

Туристи також отримують бонус у вигляді відліку о 1 годині ночі, щоб відсвяткувати те, що Канарські острови наздоганяють материкову Іспанію, що є досить унікальним досвідом.



В Іспанії існує традиція їсти виноград під час новорічних дзвонів / Фото Shutterstock

Центр подій – Puerta del Sol, але більшість ресторанів, барів і клубів по всьому місту влаштовують власні вечірки, на які можна завітати.

Новий рік у Мадриді це не тільки вечірки: там є кілька місцевих традицій, до яких мандрівники можуть долучитися. Las doce uvas de la suerte (12 щасливих виноградин) – це столітня іспанська традиція, відповідно до якої люди їдять по одній виноградині на кожен удар дзвону опівночі, щоб привернути удачу.

Кларк радить не залишати покупку винограду на останню хвилину, адже "магазини розпродають його швидше, ніж ви думаєте".

Як виникла традиція їсти виноград?

Як пише Turismo Madrid, існує кілька теорій, що пояснюють походження традиції вживання винограду на Новий рік.

Але найпопулярніша з них датується 1909 роком, коли у виноробів з Леванте було так багато надлишків винограду, що вони вирішили роздати його громадянам.

Вони стверджували, що вживання цієї плодової ягоди в новорічну ніч принесе їм удачу, і тому, понад сто років потому, цього звичаю досі дотримуються всі домогосподарства країни.

Зверніть увагу. Берлін посів друге місце в Європі як найкраще місце для зустрічі 2026 року, а Мілан – третє з невеликим відставанням.

Де зустріти Новий рік?