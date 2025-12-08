Про те, куди вирушити, щоб зустріти Новий рік у теплих краях, 24 Каналу ексклюзивно розповіли директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу" Наталія Якименко та турагентка зі Львова Олена Матвіяс.

Куди експерти радять їхати на море на Новий рік?

1. Єгипет – це ідеальний варіант для спонтанної новорічної втечі до моря без складної логістики. До того ж, це найбюджетніший напрямок серед решти. Однак потрібно уважно підходити до вибору готелю, щоб уникнути вітрів.

2. В'єтнам, а зокрема острів Фукуок став справжнім відкриттям цього року. У грудні на острів запустили чартерні рейси не лише з Польщі, а й з Молдови. За словами Наталії Якименко, на Фукуоці є найкращі в Азії білосніжні пляжі та високий рівень сервісу, який обожнюють українці.

3. Шрі-Ланка чудово підійде для тих, хто хоче поєднати відпочинок на морі з природою та культурною програмою.

4. У Таїланді в грудні панує ідеальне тропічне літо. Зручно летіти з Польщі, оскільки є прямі рейси. Експертка радить обирати між курортами Пхукет, Крабі та Бангкок.

5. Мальдіви – це абсолютний релакс. Однак на ці острови таки краще їхати у лютому, бо на Новий рік ще можна застати сезон дощів.

Зверніть увагу! Нещодавно на Мальдівах запровадили штрафи за ввезення в країну електронних сигарет і вейпів. Як пише Express, якщо їх виявлять на кордоні, то просто конфіскують. Якщо ж вейп побачать у туриста на острові, то порушника оштрафують на 5000 мальдівських рупій (13 600 гривень).



Відпочинок на Мальдівах / Depositphotos

6. У Малайзію можна долетіти прямим рейсом з Польщі і уникнути пересадок. Ця країна підійде усім – тут є джунглі, сучасні міста, райські пляжі.

7. У Кенії пляжний відпочинок можна доповнити сафарі-туром і зробити Новий рік по-справжньому незабутнім.

8. Домінікана – це один з улюблених напрямків українських туристів на Новий рік. Тут є райські пляжі з кокосами, неймовірне Карибське море і білосніжний пісок.

9. Кабо-Верде – чудовий варіант серед Атлантики для тих, кому важливий європейський комфорт.

10. На Маврикій можна полетіти з Варшави без пересадок. Наталія Якименко називає його "справжнім островом мрії" за красу і спокій.



Природа на Маврикії / Фото Depositphotos

Олена Матвіяс радить бронювати відпочинок на Новий рік завчасно і бути готовим до суттєво вищих цін, аніж у звичайний зимовий період.

Де зустріти Новий рік в Україні?

В Україні теж є чимало красивих і атмосферних локацій, які чудово підійдуть для святкування Нового року. Можна відправитися в Карпати, у яких в цей період панує справжня зимова казка. У Буковелі і Яремчі на відвідувачів чекають святкові ярмарки з ароматним глінтвейном та місцевими смаколиками.

Також гарними варіантами є Львів, Кам'янець-Подільський та Київ.