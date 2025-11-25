24 Канал розповідає про 3 напрямки, які ідеально підійдуть для святкування Нового року на морі.

Які теплі країни найкращі підійдуть, щоб зустріти Новий рік?

Єгипет

Найдоступніший варіант для українців це, звісно, – Єгипет. Тут хоч ціни на Новий рік і підіймають, та вони все одно є нижчими, ніж на відпочинок в екзотичних країнах, у які треба довго летіти. Щоправда, і погода тут не така спекотна, як влітку. Якщо хочете купатися в морі на зимові свята, то обирайте готелі у безвітряних бухтах.

Єгипет на Новий рік чудовий тим, що тут не треба ні про що думати. Не треба ходити на закупи і стояти у довгих чергах, не треба готувати святковий стіл – узагалі ніяких клопотів. На Новий рік готелі в Єгипті не лише пропонують улюблену багатьма туристами систему all inclusive, а й продуману розважальну програму. Усе, що вимагається від туристів, – приїхати сюди і насолоджуватися святом.



Один з готелів в Шарм-еш-Шейху / Фото Depositphotos

ОАЕ

Ті, у кого бюджет необмежний, можуть відправитися на розкішний відпочинок в ОАЕ. Взимку тут ідеальна погода, щоб купатися в морі і гуляти містом – вода прогрівається до +22…+24 градусів, а повітря – +24…+28 градусів. Відповідно ціни також найвищі у році.

На Новий рік у Дубаї можна спостерігати за феєрверками на фоні найбільшого у світі хмарочоса Бурдж-Халіфа. На вулицях містах організовують багато концертів, світлові шоу, а ресторани і клуби проводять тематичні вечері. Ті, що мріють зустріти Новий рік у східному стилі, можуть обрати вечерею та шоу в пустелі.

Видання Time Out пропонує ще один цікавий варіант для компанії друзів – орендувати яхту і провести першу ніч року на ній. Це коштуватиме близько 9500 дирхамів (110 тисяч гривень), які можна розділити між 9 людьми. У вартість входять безалкогольні напої та червона доріжка після прибуття.



Дубай на Новий рік / Фото Depositphotos

Таїланд

За пригодами і справжнім тропічним літом треба летіти на Таїланд. Тут стовпчики термометрів підіймаються до +28…+33 градусів, а вода в морі тепла, наче молоко – +28 градусів. Це ідеальні умови і для пляжного відпочинку, і для екскурсій, і для походів джунглями. Новий рік на Таїланді також святкують з розмахом – тут є салюти, вечірки, святкування просто на березі моря тощо.



Новий рік у Таїланді / Фото Depositphotos

Куди поїхати на море взимку, якщо не хочеться летіти з пересадками?

Відпочинок в екзотичних країнах передбачає тривале добирання до них, часто – з кількома пересадками. Для українців, яким ще треба дістатися аеропорту в одній з сусідніх країн і простояти у черзі на кордоні, це може бути надто виснажливо.

На щастя, у деякі тропічні країни є прямі рейси з Польщі. Серед них – Мальдіви, Таїланд, Домінікана, Маврикій та інші.