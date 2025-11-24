На тікток-сторінці туристичного агентства @_dia_travel назвали 6 екзотичних країн, у які можна долетіти прямим рейсом з Польщі. Про це повідомляє 24 Канал.

У які екзотичні країни літають прямі рейси з Варшави?

Домінікана – це країна білосніжних пляжів, кокосових пальм та бірюзового океану. Вона розташована у Карибському басейні й саме тут колись знімали славнозвісну рекламу "Баунті" про "райську насолоду".

Маврикій – люксова екзотика без складних перельотів. Тут можна побачити тропічні джунглі, неймовірні коралові рифи, підводні водоспади тощо.

Таїланд – поєднання екзотики, ароматів спеції, яскравої культури та смачної кухні. До слова, туристична агентка Олена Матвіяс розповідала 24 Каналу, що до кінця листопада на тури у Таїланд діють дуже вигідні ціни. Переліт в обидві сторони, проживання у готелі на базі сніданків та трансфер з і до готелю обійдеться від 1000 євро з людини.

Зверніть увагу! Туристам у Таїланді варто бути обачними. Як пише Lonely Planet, тут не можна пити воду з-під крана і навіть чистити нею зуби. У буддійські храми потрібно заходити у закритому одязі і ніколи не торкатися голови статуї Будди – ні в храмі, ні будь-де на вулиці. Також у Таїланді не можна зневажливо висловлюватися про королівську родину, бо за це можуть посадити у в'язницю.

Мальдіви – місце, повної гармонії з природою. На райському острові здається, що час зупинився й існує лише "тут" і "зараз". Прямі рейси літають також з молдовського Кишинева.

Фукуок – цей в'єтнамський острів справжній тренд цього сезону. Прямі рейси з Варшави на Фукуок літають вже давно, але в грудні з'явиться сполучення з Кишиневом, а ціни, як прогнозують експерти, будуть дуже вигідні.

Шрі-Ланка – острів спецій, океану і неймовірних заходів сонця. Летіти можна і з Варшави, і з Кишинева.

