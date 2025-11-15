У листопаді моря Європи вже надто холодні для купання. Однак є виняток – Середземне море. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на Sea Temperature.

Де можна покупатися у Середземному морі у листопаді?

Егейське, Адріатичне, Іонійське та інші європейські моря вже холодні у листопаді. Водночас на певних локаціях Середземного моря досі можна купатися. Щоправда, важливо розуміти, що вода все одно не буде такою теплою, як влітку – на довгі купання краще не розраховувати.

То у яких країнах та містах Європи ще можна востаннє покупатися в році?

Мальта

Осінь на Мальті м'яка. Ця країна розташована на півдні Середземного моря, а тому на її узбережжі вода тепліша – близько +22 градуси на початку листопада і +20 градусів вкінці. Однак варто бути готовим до короткочасних дощів.

Кіпр

Щоб покупатися на Кіпрі вкінці осені, варто обирати південні міста – Пафос або Лімасол. Крім того, варто перевіряти, де саме розташований готель чи апартаменти. Бажано, що локація була поблизу безвітряної бухти.

Малага, Іспанія

Малага чудово підійде для тих туристів, які хочуть поєднати міський відпочинок і пляжний. За даними Feline, температура води в морі становить близько +18 градусів, тож довго покупатися не вийде. Однак швиденько проплисти туди й назад ще можна. Ідеальний варіант – в обід відпочивати на пляжі, а ввечері гуляти містом.

