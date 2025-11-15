У листопаді моря Європи вже надто холодні для купання. Однак є виняток – Середземне море. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на Sea Temperature.
Де можна покупатися у Середземному морі у листопаді?
Егейське, Адріатичне, Іонійське та інші європейські моря вже холодні у листопаді. Водночас на певних локаціях Середземного моря досі можна купатися. Щоправда, важливо розуміти, що вода все одно не буде такою теплою, як влітку – на довгі купання краще не розраховувати.
То у яких країнах та містах Європи ще можна востаннє покупатися в році?
- Мальта
Осінь на Мальті м'яка. Ця країна розташована на півдні Середземного моря, а тому на її узбережжі вода тепліша – близько +22 градуси на початку листопада і +20 градусів вкінці. Однак варто бути готовим до короткочасних дощів.
- Кіпр
Щоб покупатися на Кіпрі вкінці осені, варто обирати південні міста – Пафос або Лімасол. Крім того, варто перевіряти, де саме розташований готель чи апартаменти. Бажано, що локація була поблизу безвітряної бухти.
- Малага, Іспанія
Малага чудово підійде для тих туристів, які хочуть поєднати міський відпочинок і пляжний. За даними Feline, температура води в морі становить близько +18 градусів, тож довго покупатися не вийде. Однак швиденько проплисти туди й назад ще можна. Ідеальний варіант – в обід відпочивати на пляжі, а ввечері гуляти містом.
Зверніть увагу! Іспанія стала найпопулярнішою країною для подорожей у 2025 році. Сервіс поділився звітом щодо міст, які найчастіше відвідували туристи з усього світу. У ньому опинилися аж 4 міста Іспанії, а серед них – Малага.
Куди поїхати на відпочинок?
