Сервіс eDreams ODIGEO поділився звітом щодо найпопулярніших напрямків, які обирали туристи у 2025 році. Про це повідомляє 24 Канал.

Які 10 міст світу стали найпопулярнішими серед туристів у 2025 році?

  1. Барселона, Іспанія.
  2. Париж, Франція.
  3. Пальма-де-Майорка, Іспанія.
  4. Мадрид, Іспанія.
  5. Лондон, Велика Британія.
  6. Рим, Італія.
  7. Стамбул, Туреччина.
  8. Лісабон, Португалія.
  9. Амстердам, Нідерланди.
  10. Малага, Іспанія.

З рейтингу можна зрозуміти, що усі популярні туристичні локації розташовані у Європі. Та цікавою є інша тенденція – у списку опинилися аж 4 іспанські міста. Це означає лиш одне – Іспанія є улюбленою країною мандрівників.

До речі, експерти також проаналізували, яке місто найшвидше почало набирати популярність. Це – Ріо-де-Жанейро. Бразильська столиця продемонструвала зростання аж на 164%.

Що варто побачити у Ріо-де-Жанейро?

Експерти туристичного видання Lonely Planet розповіли про те, що обов'язково має зробити або побачити кожен турист, який приїхав у Ріо-де-Жанейро.

  • Відпочити на довгому піщаному пляжі Капокабана.
  • Насолодитися заходом сонця на вершині скелі Цукрова голова, до якої веде канатна дорога.
  • Побачити статую Христа Спасителя, до якої можна дістатися трамваєм, який їздить кожні пів години.
  • Прогулятися атмосферним районом міста – Санта-Тереза.

Ріо-де-Жанейро
Панорама на Ріо-де-Жанейро / Фото Depositphotos

Які місця світу треба побачити вже найближчим часом?

Раніше ми розповідали про 7 дивовижних локацій світу, які варто побачити якомога швидше. Зараз вони не є популярні для масового туриста, однак експерти прогнозують, що дуже швидко це може змінитися. Тоді, замість автентичної атмосфери, можна буде отримати натовпи туристів, через які складно пройти.

Серед таких місць є Монголія, іспанський регіон Астурія, Словенія, Уганда та інші.