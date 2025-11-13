Сервіс eDreams ODIGEO поділився звітом щодо найпопулярніших напрямків, які обирали туристи у 2025 році. Про це повідомляє 24 Канал.
Які 10 міст світу стали найпопулярнішими серед туристів у 2025 році?
- Барселона, Іспанія.
- Париж, Франція.
- Пальма-де-Майорка, Іспанія.
- Мадрид, Іспанія.
- Лондон, Велика Британія.
- Рим, Італія.
- Стамбул, Туреччина.
- Лісабон, Португалія.
- Амстердам, Нідерланди.
- Малага, Іспанія.
З рейтингу можна зрозуміти, що усі популярні туристичні локації розташовані у Європі. Та цікавою є інша тенденція – у списку опинилися аж 4 іспанські міста. Це означає лиш одне – Іспанія є улюбленою країною мандрівників.
До речі, експерти також проаналізували, яке місто найшвидше почало набирати популярність. Це – Ріо-де-Жанейро. Бразильська столиця продемонструвала зростання аж на 164%.
Що варто побачити у Ріо-де-Жанейро?
Експерти туристичного видання Lonely Planet розповіли про те, що обов'язково має зробити або побачити кожен турист, який приїхав у Ріо-де-Жанейро.
- Відпочити на довгому піщаному пляжі Капокабана.
- Насолодитися заходом сонця на вершині скелі Цукрова голова, до якої веде канатна дорога.
- Побачити статую Христа Спасителя, до якої можна дістатися трамваєм, який їздить кожні пів години.
- Прогулятися атмосферним районом міста – Санта-Тереза.
Панорама на Ріо-де-Жанейро / Фото Depositphotos
Які місця світу треба побачити вже найближчим часом?
Раніше ми розповідали про 7 дивовижних локацій світу, які варто побачити якомога швидше. Зараз вони не є популярні для масового туриста, однак експерти прогнозують, що дуже швидко це може змінитися. Тоді, замість автентичної атмосфери, можна буде отримати натовпи туристів, через які складно пройти.
Серед таких місць є Монголія, іспанський регіон Астурія, Словенія, Уганда та інші.