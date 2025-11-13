Сервіс eDreams ODIGEO поділився звітом щодо найпопулярніших напрямків, які обирали туристи у 2025 році. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Усе не так, як розповідають: українка зізналася, що найбільше здивувало її у Венеції

Які 10 міст світу стали найпопулярнішими серед туристів у 2025 році?

Барселона, Іспанія. Париж, Франція. Пальма-де-Майорка, Іспанія. Мадрид, Іспанія. Лондон, Велика Британія. Рим, Італія. Стамбул, Туреччина. Лісабон, Португалія. Амстердам, Нідерланди. Малага, Іспанія.

З рейтингу можна зрозуміти, що усі популярні туристичні локації розташовані у Європі. Та цікавою є інша тенденція – у списку опинилися аж 4 іспанські міста. Це означає лиш одне – Іспанія є улюбленою країною мандрівників.

До речі, експерти також проаналізували, яке місто найшвидше почало набирати популярність. Це – Ріо-де-Жанейро. Бразильська столиця продемонструвала зростання аж на 164%.

Що варто побачити у Ріо-де-Жанейро?

Експерти туристичного видання Lonely Planet розповіли про те, що обов'язково має зробити або побачити кожен турист, який приїхав у Ріо-де-Жанейро.

Відпочити на довгому піщаному пляжі Капокабана.

Насолодитися заходом сонця на вершині скелі Цукрова голова, до якої веде канатна дорога.

Побачити статую Христа Спасителя, до якої можна дістатися трамваєм, який їздить кожні пів години.

Прогулятися атмосферним районом міста – Санта-Тереза.



Панорама на Ріо-де-Жанейро / Фото Depositphotos

Які місця світу треба побачити вже найближчим часом?

Раніше ми розповідали про 7 дивовижних локацій світу, які варто побачити якомога швидше. Зараз вони не є популярні для масового туриста, однак експерти прогнозують, що дуже швидко це може змінитися. Тоді, замість автентичної атмосфери, можна буде отримати натовпи туристів, через які складно пройти.

Серед таких місць є Монголія, іспанський регіон Астурія, Словенія, Уганда та інші.