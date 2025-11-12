Туристка з України @v.safronka побувала у Венеції та зізналася, що була приємно здивована, адже готувалася до гіршого. Про це повідомляє 24 Канал.

Що здивувало туристку у Венеції?

Інтернет та навігація

Ще до поїздки у Венецію Вікторія чула про те, що там не працюють Google карти і загалом інтернет-зв'язок дуже поганий. У соцмережах багато людей, які вже побували у цьому місті, закликали купити паперову мапу. Мовляв, по-іншому тут орієнтуватися неможливо.

Мандрівниця одразу купила електронну SIM-картку і мала безперебійний доступ до інтернету. Жодних проблем не було – усе працювало ідеально.

Крадіжки

Багато туристів стали жертвами місцевих крадії, тож вважається, що приїхати з Венеції не обікраденим – справжнє завдання з зірочкою.

Я приїхала з відкритою сумкою і штативом. Багато гуляла сама, знімала і все було гаразд. Хоча мого гіда обікрали прямо в церкві,

– розповіла авторка відео.

Неприємний запах

Дівчина зізналася, що ніякого неприємного запаху у Венеції вона не чула. Місто було прекрасним і дуже атмосферним. Хоча, ймовірно, це пов'язано з тим, що вона була там восени.

Чому у Венеції можна почути неприємний запах?

Як пояснює Venice insider guide, неприємний запах у Венеції не є постійним явищем. Найчастіше він виникає влітку і лише в деяких районах. Наприклад, дренаж каналів для очищення вулиць або обслуговування фундаментів може оголити бруд та сміття, через що виникає інтенсивний запах. Однак ця проблема обмежується районами, де проводяться такі роботи.

Інша причина полягає у припливах, які найчастіше трапляються саме влітку. Під час відпливу підіймається мул, від якого віє неприємний запах.

Дивіться відео про те, що здивувало українку у Венеції:

До слова, у Венеції майже нема звичайних лавочок для сидіння. Якщо вам захочеться відпочити у центрі міста, то доведеться йти у заклад і замовляти страви або каву. Місцеві зробили так спеціально, щоб заробляти на туристках. Українська гідеса назвала кілька локацій у Венеції, де можна перепочити безкоштовно.