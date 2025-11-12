Туристка из Украины @v.safronka побывала в Венеции и призналась, что была приятно удивлена, ведь готовилась к худшему. Об этом сообщает 24 Канал.

Что удивило туристку в Венеции?

Интернет и навигация

Еще до поездки в Венецию Виктория слышала о том, что там не работают Google карты и вообще интернет-связь очень плохая. В соцсетях много людей, которые уже побывали в этом городе, призвали купить бумажную карту. Мол, по-другому здесь ориентироваться невозможно.

Путешественница сразу купила электронную SIM-карту и имела бесперебойный доступ к интернету. Никаких проблем не было – все работало идеально.

Кражи

Многие туристы стали жертвами местных воров, поэтому считается, что приехать из Венеции не обворованным – настоящая задача со звездочкой.

Я приехала с открытой сумкой и штативом. Много гуляла сама, снимала и все было в порядке. Хотя моего гида обокрали прямо в церкви,

– рассказала автор видео.

Неприятный запах

Девушка призналась, что никакого неприятного запаха в Венеции она не слышала. Город был прекрасным и очень атмосферным. Хотя, вероятно, это связано с тем, что она была там осенью.

Почему в Венеции можно услышать неприятный запах?

Как объясняет Venice insider guide, неприятный запах в Венеции не является постоянным явлением. Чаще всего он возникает летом и только в некоторых районах. Например, дренаж каналов для очистки улиц или обслуживания фундаментов может обнажить грязь и мусор, из-за чего возникает интенсивный запах. Однако эта проблема ограничивается районами, где проводятся такие работы.

Другая причина заключается в приливах, которые чаще всего случаются именно летом. Во время отлива поднимается ил, от которого веет неприятный запах.

К слову, в Венеции почти нет обычных лавочек для сидения. Если вам захочется отдохнуть в центре города, то придется идти в заведение и заказывать блюда или кофе. Местные сделали так специально, чтобы зарабатывать на туристках. Украинская гидеса назвала несколько локаций в Венеции, где можно отдохнуть бесплатно.