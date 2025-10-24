Єдиний вихід для втомлених туристів – це присісти за столиком ресторану, де, ясно річ, доведеться щось замовити і витратити гроші. Українська гідеса Ірина Білецька поділилася таємними локаціями у Венеції, де можна відпочити, коли більше несила гуляти, й при цьому не витратити гроші. Про це повідомляє 24 Канал.

Де сісти у Венеції? Найчастіше – у кафе і барах: замість лавок Венеція заробляє на терасах. Це частина місцевого "виховання туристів". Мовляв, якщо хочеш сісти – замовляй каву,

– пояснила Білецька.

Де у Венеції знайти лавки і тихі зони?

1. Giardini della Biennale у районі Кастелло – це один із небагатьох справжніх парків з лавками.

2. Giardini Reali (Королівські сади) біля площі Сан-Марко. Це невеликий зелений острівець з лавочками, який є рідкістю для центру Венеція.

3. Campo Santa Margherita у районі Дорсодуро.

4. Parco delle Rimembranze (Sant'Elena) – це найбільший зелений парк у Венеції.

5. На набережних Riva degli Schiavoni чи Zattere іноді трапляються кам'яні борти, де зручно сісти з видом на лагуну.

Які ще цікаві факти є про Венецію?

Венеція дивує не лише цікавим способом заробити на туристах. Get your guide розповідає про факти про Венецію, які ви могли навіть ніколи не чути.

Наприклад, не всі туристи знають, що колись Венеція була незалежною імперією і до того ж – дуже багатою. Вона існувала понад тисячу років – з 697 по 1797 роки. У період розквіту Венеції належали території аж до Криту і навіть частина балканського узбережжя. Венеція була центром торгівлі між Європою, Близьким Сходом і Центральною Азією.

Або ще один факт – карнавальні маски, які в усіх асоціюються саме з Венецією і є головним сувеніром міста, насправді мають довгу історію. У середньовіччі церква зневажливо ставилася до вечірок, тож люди купували маски, щоб приховати своє обличчя.

Венеція має чим здивувати, тож знаючи місця, де можна відпочити після довгого гуляння, сюди точно варто завітати.