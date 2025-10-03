Журналістка Business Insider Келсі Вламіс, яка не так давно побувала у Венеції, поділилася слушними порадами, як уникнути натовпів. Про них розповідає 24 Канал.

Як уникнути натовпів у Венеції?

Відвідуйте Венецію в міжсезоння

Венеція, місто, відоме своєю приголомшливою архітектурою та багатою історією, переживає значний наплив туристів під час високого сезону з квітня по жовтень. Келсі зазначила, що зображення великих натовпів біля таких знакових пам'яток, як міст Ріальто і собор Святого Марка, здебільшого з'являються саме в цей піковий період.

На противагу цьому, місяці з листопада по березень класифікуються як "повільний" сезон для міста. Келсі підкреслила, що основною проблемою переповненості є не просто загальна кількість відвідувачів, а скоріше тенденція до одночасного скупчення туристів біля одних і тих же популярних пам'яток.



Венецію варто відвідувати у низький сезон / Фото Unsplash

Вона радить мандрівникам розглянути можливість відвідування цих об'єктів у непіковий час, як сезонно, так і протягом дня.

Ночуйте в житловому районі

Вона також підкреслила унікальну географію міста, що складається з понад сотні островів, і тенденцію туристів стікатися до культового району Сан-Марко, відомого як історичне серце міста.

Вибираючи інший досвід, мандрівниця вирішила зупинитися в Каннареджо – одному з найбільш житлових районів в межах історичного центру. Це тиха альтернатива, що пропонує більш автентичну венеціанську атмосферу порівняно з галасливими туристичними центрами. Попри спокійне середовище, цей район залишається дуже близьким до основних визначних пам'яток.

Відвідуйте інші острови

Під час візиту до Венеції Келсі відкрила для себе чарівність продовження перебування за межами галасливого історичного центру. У той час як більшість відвідувачів в середньому проводять у місті понад дві ночі, вона скористалася перевагами чотириденного перебування, що спонукало її дослідити прилеглі острови.

Келсі здійснила подорож до Мурано – невеликого острова, відомого своїм виробництвом скла, до якого можна дістатися на поромі. Попри те, що Мурано всього в 10 хвилинах їзди на човні від центру міста, на ньому панує набагато тихіша атмосфера, що дозволяє більш спокійно досліджувати острів без натовпу, який часто переповнює головний острів.



Острів Мурано / Фото Unsplash

Окрім Мурано, до інших віддалених островів можна дістатися громадськими водними автобусами. Серед них – Бурано, мальовниче рибальське село, що славиться своїми яскравими, барвистими будинками, і Торчелло, острів, занурений в історію, що знаменує собою джерела самої Венеції.

Коли найкраще їхати в Італію на відпочинок?

Експерти рекомендують відвідувати Італію в низький сезон з листопада по березень для спокійного відпочинку та доступності знакових місць, зауважують експерти видання Travel + Leisure.

Низький сезон пропонує вигідні ціни на проживання в преміумготелях та більш особисту атмосферу в ресторанах і кафе.

