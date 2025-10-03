Журналістка Business Insider Келсі Вламіс, яка не так давно побувала у Венеції, поділилася слушними порадами, як уникнути натовпів. Про них розповідає 24 Канал.
Як уникнути натовпів у Венеції?
- Відвідуйте Венецію в міжсезоння
Венеція, місто, відоме своєю приголомшливою архітектурою та багатою історією, переживає значний наплив туристів під час високого сезону з квітня по жовтень. Келсі зазначила, що зображення великих натовпів біля таких знакових пам'яток, як міст Ріальто і собор Святого Марка, здебільшого з'являються саме в цей піковий період.
На противагу цьому, місяці з листопада по березень класифікуються як "повільний" сезон для міста. Келсі підкреслила, що основною проблемою переповненості є не просто загальна кількість відвідувачів, а скоріше тенденція до одночасного скупчення туристів біля одних і тих же популярних пам'яток.
Венецію варто відвідувати у низький сезон / Фото Unsplash
Вона радить мандрівникам розглянути можливість відвідування цих об'єктів у непіковий час, як сезонно, так і протягом дня.
- Ночуйте в житловому районі
Вона також підкреслила унікальну географію міста, що складається з понад сотні островів, і тенденцію туристів стікатися до культового району Сан-Марко, відомого як історичне серце міста.
Вибираючи інший досвід, мандрівниця вирішила зупинитися в Каннареджо – одному з найбільш житлових районів в межах історичного центру. Це тиха альтернатива, що пропонує більш автентичну венеціанську атмосферу порівняно з галасливими туристичними центрами. Попри спокійне середовище, цей район залишається дуже близьким до основних визначних пам'яток.
- Відвідуйте інші острови
Під час візиту до Венеції Келсі відкрила для себе чарівність продовження перебування за межами галасливого історичного центру. У той час як більшість відвідувачів в середньому проводять у місті понад дві ночі, вона скористалася перевагами чотириденного перебування, що спонукало її дослідити прилеглі острови.
Келсі здійснила подорож до Мурано – невеликого острова, відомого своїм виробництвом скла, до якого можна дістатися на поромі. Попри те, що Мурано всього в 10 хвилинах їзди на човні від центру міста, на ньому панує набагато тихіша атмосфера, що дозволяє більш спокійно досліджувати острів без натовпу, який часто переповнює головний острів.
Острів Мурано / Фото Unsplash
Окрім Мурано, до інших віддалених островів можна дістатися громадськими водними автобусами. Серед них – Бурано, мальовниче рибальське село, що славиться своїми яскравими, барвистими будинками, і Торчелло, острів, занурений в історію, що знаменує собою джерела самої Венеції.
Коли найкраще їхати в Італію на відпочинок?
Експерти рекомендують відвідувати Італію в низький сезон з листопада по березень для спокійного відпочинку та доступності знакових місць, зауважують експерти видання Travel + Leisure.
Низький сезон пропонує вигідні ціни на проживання в преміумготелях та більш особисту атмосферу в ресторанах і кафе.
Які помилки роблять новачки в Італії?
Мандрівники, які вперше відвідують Італію, можуть зіткнутися з деякими проблемами, роблячи поширені помилки.
Насамперед – швидкий темп подорожі не дозволить насолодитися поїздкою.
Також слід вивчати місцевий етикет перед подорожжю, щоб уникнути неприємностей з законом. Але це не єдині помилки, що роблять туристи.