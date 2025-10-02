26-річний чоловік зізнався, що "просто мусив це зробити" через приголомшливу вартість. Загалом за 2 ночі він заплатив лише 3,50 фунтів стерлінгів, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Який вигляд має найекстремальніший Airbnb?

Начо поділився першим враженням від помешкання, яке виявилося не надто привабливим. Прибувши на місце, він побачив мішки зі сміттям біля схожої на хатину споруди і хитку драбину, що вела до його житла, яку він описав як "небезпечну".

Однак, піднявшись хиткими сходами, Начо знайшов скромну кімнату, обладнану окремою зоною, москітною сіткою, вентилятором та різноманітними ароматизаторами.



Найдешевше житло у світі на Airbnb / Фото @nachobarrueco_

Попри це, кімната супроводжувалася застереженнями про те, що не варто наступати на певні ділянки підлоги через побоювання, що вони можуть обвалитися.

Крім того, Начо оглянув примітивну кухню просто неба та імпровізовану тренажерну залу, де стояла стійка для присідань поруч з візком і однією гантеллю.

Яка реакція мережі?

Відео, що документує його унікальний досвід, було опубліковано в Instagram @nachobarrueco_, викликавши сотні коментарів.

Багато підписників висловили своє здивування ціною оренди, особливо жителі з Мадрида, які зазначили, що житло в їхньому місті може коштувати від 170 до 200 євро за ніч.

Деякі коментатори високо оцінили турботу господаря про гостя, зазначивши, що він навіть видрукував і заламінував ім'я Начо – "такого не роблять навіть у найкращих готелях!".

