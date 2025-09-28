Так трапилося і з туристом, який відпочивав на італійському острові Капрі під час оксамитового сезону. За його словами, відпустка восени часто може бути схожою на гру в рулетку, передає 24 Канал з посиланням на Mirror.
Який недолік оксамитового сезону?
Мальовничий острів Капрі, розташований неподалік від узбережжя Неаполя, вже давно є популярним місцем для мандрівників, які шукають приголомшливі краєвиди та безтурботні лимонні плантації.
Однак, цього року острів зіткнувся з несподіваним викликом: сильні шторми й проливні дощі пронеслися над регіоном, що вплинуло на плани багатьох туристів на відпустку.
Острів Капрі / Фото Unsplash
Туристи, які сподівалися насолодитися спокійною атмосферою оксамитового сезону, натомість зіткнулися із затопленими дорогами, аварійним відключенням електроенергії та скасуванням поромного сполучення. Несприятливі погодні умови створили різкий контраст з ідилічним відпочинком, яким славиться Капрі.
Один з відвідувачів, на ім'я Карім, поділився драматичними кадрами бурхливих подій на острові у своєму акаунті в TikTok.
Вони сказали мені, їдь на Капрі наприкінці літа, це чудово,
– підписав він свій ролик.
Експерти попереджають, що хоча мандрівники сподіваються уникнути високих цін, обираючи оксамитовий сезон, вони повинні також пам'ятати про потенційні ризики, пов'язані з погіршенням погодних умов у цей період.
Куди поїхати на відпочинок восени?
Туристичні експерти рекомендують Даламан у Туреччині, Афіни в Греції та Мадейру в Португалії для відпочинку на морі в жовтні.
А найкращі напрямки для подорожей у листопаді – Тенерифе, Анс-ле-Раї, Мальдіви та Рив'єру-Майя.
Також Тіват, Пафос та Анталія є найпопулярнішими туристичними напрямками у Середземномор'ї у 2025 році.