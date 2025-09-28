Так трапилося і з туристом, який відпочивав на італійському острові Капрі під час оксамитового сезону. За його словами, відпустка восени часто може бути схожою на гру в рулетку, передає 24 Канал з посиланням на Mirror.

Який недолік оксамитового сезону?

Мальовничий острів Капрі, розташований неподалік від узбережжя Неаполя, вже давно є популярним місцем для мандрівників, які шукають приголомшливі краєвиди та безтурботні лимонні плантації.

Однак, цього року острів зіткнувся з несподіваним викликом: сильні шторми й проливні дощі пронеслися над регіоном, що вплинуло на плани багатьох туристів на відпустку.



Острів Капрі / Фото Unsplash

Туристи, які сподівалися насолодитися спокійною атмосферою оксамитового сезону, натомість зіткнулися із затопленими дорогами, аварійним відключенням електроенергії та скасуванням поромного сполучення. Несприятливі погодні умови створили різкий контраст з ідилічним відпочинком, яким славиться Капрі.

Один з відвідувачів, на ім'я Карім, поділився драматичними кадрами бурхливих подій на острові у своєму акаунті в TikTok.

Вони сказали мені, їдь на Капрі наприкінці літа, це чудово,

– підписав він свій ролик.

Експерти попереджають, що хоча мандрівники сподіваються уникнути високих цін, обираючи оксамитовий сезон, вони повинні також пам'ятати про потенційні ризики, пов'язані з погіршенням погодних умов у цей період.

