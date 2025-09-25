Кожен з них – приваблива альтернатива більш традиційним гарячим точкам з доступними цінами та можливістю для спокійного відпочинку навіть в осінній сезон. Про них розповідає 24 Канал з посиланням на Traveloffpath.

Які 3 напрямки для відпочинку найпопулярніші у 2025-му?

Тіват, Чорногорія – розкіш без переплат

Тіват швидко зарекомендував себе як один з найпопулярніших туристичних напрямків на Балканському півострові, приваблюючи майже 2 мільйони відвідувачів щороку. Однією з ключових переваг цього чорногорського курорту є його спрощений туристичний досвід, вільний від бюрократичних перепон, які часто зустрічаються в інших європейських напрямках.

Чорногорія залишається однією з небагатьох країн регіону, де не застосовують дратівливу політику зняття відбитків пальців або додаткову в'їзну плату,

– зазначають експерти.



Тіват / Фото Unsplash

Відвідувачів Тівату зачаровує поєднання середземноморської привабливості та справжнього балканського характеру. Тут є чисті води Адріатичного моря, чудові бухти для прогулянок і можливість скуштувати автентичну чорногорську кухню – і все це за доступними цінами.

Пафос, Кіпр – подорож у часі за доступною ціною

Стародавнє місто Пафос, розташоване на західному узбережжі Кіпру, слугує багатогранним туристичним центром, що задовольняє різноманітні інтереси. Любителі пляжного відпочинку можуть розслабитися на золотих пісках Середземного моря, а ті, хто шукає пригод, можуть заглибитися в численні археологічні пам'ятки, що охороняються ЮНЕСКО.

Окрім стародавніх руїн, Пафос може похвалитися природними чудесами, зокрема чарівними водоспадами, блискучими лагунами та безтурботними пляжами. Крім того, ціни тут значно нижчі, ніж на аналогічні напрямки в Греції та на інших відомих курортах Кіпру.



Пафос / Фото MyTravelation

Анталія, Туреччина – перлина, доступніша за європейські аналоги

Анталія переживає сплеск популярності, досягнувши свого найуспішнішого серпня за всю історію. Цей курорт – ідеальне поєднання бірюзових вод, затишних бухт, яскравого нічного життя і гостинності місцевих.

Окрім прекрасних пляжів, курорт може похвалитися багатим поєднанням давньої історії та сучасних зручностей. Чарівне Старе місто Калейчі зачаровує відвідувачів своїми вузькими кам'яними вуличками і османською архітектурою. А особливу увагу привертає канатна дорога Тунектепе, з якої відкривається панорамний вид на Середземне море і гори Таурус.



Анталія / Фото Unsplash

Чому туристи масово обирають напрямки Середземномор'я?

Зростання популярності цих курортів можна пояснити не лише їхніми приголомшливими пейзажами, а й практичними перевагами, пише GetBoat.

На відміну від багатьох відомих європейських напрямків, ці три локації можуть похвалитися більш доступними цінами, меншим натовпом і автентичною атмосферою. Кожен з цих курортів фіксує зростання відвідуваності – на 15 – 20% порівняно з попереднім роком.

