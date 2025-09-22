Однак, останнім часом турки намагаються привабити й більш заможних туристів, зокрема пропонують альтернативу райським островам. Що відомо про турецький курорт, який може конкурувати з Мальдівами, розповідає 24 Канал з посиланням на Independent.

Який курорт Туреччини може конкурувати з Мальдівами?

Анталія, яку часто називають "Турецькою Рив'єрою", продовжує привертати увагу мандрівників з усього світу. Ця мальовнича провінція відома своїм узбережжям і стародавніми руїнами Сіде – грецького міста, що датується 7 століттям до нашої ери.

З середнім показником 320 сонячних днів на рік, Анталія, особливо район Сіде, пропонує теплий клімат, в якому температура може підійматися до 27 градусів за Цельсієм навіть у жовтні.

Намагаючись урізноманітнити свої туристичні пропозиції, Анталія все більше зосереджується на розвитку розкішних послуг, черпаючи натхнення з таких елітних напрямків, як Мальдіви.



Курорт Біджал / Фото Bijal/PA

Помітним доповненням до висококласних пропозицій регіону є курорт Bijal, розташований лише за 5 хвилин їзди від Сіде. Курорт Bijal, що належить Gürok Group, яка також оперує відомими курортами Joali та Joali Being на Мальдівах, відкрив свої двері минулої весни.

Біджал здається приємно тихим і спокійним порівняно з гамором за його стінами. Усі 19 вілл мають власні басейни, тому дійсно не доведеться зустрічатися з кимось іншим, якщо цього не хочете,

– пише автор.

Біджал позиціює себе як провідне місце відпочинку з широким спектром послуг, які задовольнять як любителів спорту, так і шанувальників мистецтва, зауважують на офіційному сайті Bijal.

Цей курорт справді може скласти певну конкуренцію Мальдівам, особливо враховуючи, як далеко Індійський океан, і скільки до нього летіти.



Вид зовні однокімнатної вілли в курортному готелі Bijal / Фото Bijal/PA

Однак потенційні відвідувачі повинні знати, що відпочинок на так званих "турецьких Мальдівах" має свою ціну. Проживання на віллі з однією спальнею для двох гостей з основними зручностями, такими як ліжко та сніданок, починається приблизно від 900 євро за ніч.

Хоча це може зробити Біджал недосяжним для деяких бюджетних мандрівників, він все ж вигідніший порівняно з Мальдівами.

