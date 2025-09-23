Від мальовничого містечка принцеси Белль до величного замку Рапунцель – численні локації чекають на тих, хто прагне відчути магію на власні очі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Які локації з мультфільмів "Діснея" можна відвідати?

Замок королеви, "Білосніжка та сім гномів"

Замок Королеви – це резиденція Злої Королеви та Білосніжки до від'їзду принцеси. У культовому анімаційному фільмі 1937 року замок зображено як квінтесенцію казкової споруди з білими вежами на мальовничому тлі.

Експерти припускають, що на дизайн замку міг вплинути Алькасар у Сеговії, Іспанія.



Замок Алькасар / Фото Ángel Sanz de Andrés

Райський водоспад, "Вперед і вгору"

Мультфільм "Вперед і вгору" розповідає історію подружжя Карла та Еллі, які заощаджують кошти, аби відвідати Райський водоспад, однак їм не вдається потрапити туди разом, адже дружина помирає.

Через кілька років Карлу вдається підняти свій будинок за допомогою повітряних куль і полетіти до Райського водоспаду, щоб нарешті його побачити,

– нагадали у статті.

Проте, шанувальники мультфільму можуть побачити Райський водоспад на власні очі, адже вважається, що ця стрічка була натхненна водоспадом Анхель у Венесуелі.



Водоспад Анхель / Фото beautifulworld

Палац Султана, "Аладдін"

Султанський палац, резиденція султана, принцеси Жасмін та Аладдіна, має великі купольні дахи над баштами та кремово-червоний колір. Припускають, що дизайн палацу може бути натхненний відомим Тадж-Махалом в Індії.



Тадж-Махал / Фото Unsplash

Портороссо, "Лука"

Портороссо, яскраве місце дії анімаційного фільму "Лука", – мальовниче приморське село з барвистою архітектурою та центральним фонтаном.

Режисер Енріко Казароза, який родом з Генуї, Італія, черпав натхнення для фільму у своєму рідному місті та регіоні Лігурія. Зокрема, вважається, що приголомшлива прибережна зона Чінкве-Терре вплинула на дизайн Портороссо.



Чінкве-Терре / Фото Unsplash

Які ще локації можна побачити у мультфільмах Disney?

Це не всі місця Європи, які можна побачити в улюблених мультиках. Зокрема, Travel off Path називає ще такі локації:

"Крижане серце" – місто Арендель натхненне Гальштатот в Австрії.

– місто Арендель натхненне Гальштатот в Австрії. "Рапунцель: Заплутана історія" – замок Корона натхненний Мон-Сель-Мішелем у Франції.

– замок Корона натхненний Мон-Сель-Мішелем у Франції. "Красуня і чудовисько" – село принцеси Белль натхненне містом Рікевір у Франції.

– село принцеси Белль натхненне містом Рікевір у Франції. "Спляча красуня" – замок принцеси можна побачити в Німеччині – замок Нойшванштайн.

– замок принцеси можна побачити в Німеччині – замок Нойшванштайн. "Русалонька" – Шийонський замок у Швейцарії.

