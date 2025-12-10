Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.
Дивіться також Загадкове місто з театром у скелях: де можна прогулятись місцем з Семи чудес світу
Що відвідати, якщо набрид Берлін?
Всього за 25 хвилин на поїзді від Берліна розташоване Потсдам – це приміське місто з величними палацами, парками та багатою прусською спадщиною. Майже оточене річкою Гавел та озерами, воно схоже на острів, з'єднаний невеликими мостами.
Вулички Потсдама / фото TripAdvisori
Столиця Бранденбурга (федеральна земля Німеччини) славиться найбільшою кількістю палаців на душу населення та місцем зйомки першого німого фільму у 1912 році. Культурний ландшафт Потсдама визнаний ЮНЕСКО і включає понад 500 гектарів парків та 150 будівель.
Що важливо, життя в Потсдамі дешевше, ніж у Берліні чи Мюнхені: те ж місцеве пиво коштує 3,50 – 6 євро, 5 – 10 євро транспорт, 15 – 25 євро харчування та 10 – 20 євро вхідні квитки та розваги. Середня вартість проживання в готелі чи апартаментах становить близько 70 – 120 євро за ніч залежно від рівня комфорту та сезону.
Дивіться також Відпочинок на будь-який смак: прихована перлина Європи як для сімей, так і для активних туристів
TripAdvisor рекомендує відвідати декілька обов'язкових місць, якщо ви плануєте подорож до Потсдама:
- Палац Сан-Сусі – розкішний палац Фрідріха Великого 18 століття, оточений величним парком площею 600 акрів.
Атмосфера палацу Сан-Сусі: дивитись відео
- Парк Сан-Сусі – великий садово-парковий комплекс навколо палацу, відомий своєю красою.
- Райський сад Потсдама – історичний сад із красивою архітектурою та ландшафтним дизайном.
- Новий палац (Neues Palais) – історична будівля з аудіогідом для відвідувачів, приклад палацової архітектури 18 століття.
- Голландський квартал – район Потсдама з унікальною голландською архітектурою 18 століття.
Що відвідати у Німеччині?
Дуже радимо відвідати Мюнхен у Німеччині, і хоч там мало туристів, воно немало цікавинок. Як от, наприклад, на одній із вулиць міста є безліч вишуканих бутиків, де можна знайти багато незвичайних подарунків для себе.
Або ж, дізнайтесь про Ротенбург-на-Таубері в Німеччині, що є одним із найкращих для відпустки по всій Європі. Прогулянка тут нагадує подорож у минуле, адже старе місто оточують відомі, добре збережені міські стіни, по яких можуть прогулятися як місцеві жителі, так і туристи.