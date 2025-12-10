Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Що відвідати, якщо набрид Берлін?

Всього за 25 хвилин на поїзді від Берліна розташоване Потсдам – це приміське місто з величними палацами, парками та багатою прусською спадщиною. Майже оточене річкою Гавел та озерами, воно схоже на острів, з'єднаний невеликими мостами.

Вулички Потсдама / фото TripAdvisori

Столиця Бранденбурга (федеральна земля Німеччини) славиться найбільшою кількістю палаців на душу населення та місцем зйомки першого німого фільму у 1912 році. Культурний ландшафт Потсдама визнаний ЮНЕСКО і включає понад 500 гектарів парків та 150 будівель.

Що важливо, життя в Потсдамі дешевше, ніж у Берліні чи Мюнхені: те ж місцеве пиво коштує 3,50 – 6 євро, 5 – 10 євро транспорт, 15 – 25 євро харчування та 10 – 20 євро вхідні квитки та розваги. Середня вартість проживання в готелі чи апартаментах становить близько 70 – 120 євро за ніч залежно від рівня комфорту та сезону.

TripAdvisor рекомендує відвідати декілька обов'язкових місць, якщо ви плануєте подорож до Потсдама:

Палац Сан-Сусі – розкішний палац Фрідріха Великого 18 століття, оточений величним парком площею 600 акрів.

Парк Сан-Сусі – великий садово-парковий комплекс навколо палацу, відомий своєю красою.

Райський сад Потсдама – історичний сад із красивою архітектурою та ландшафтним дизайном.

Новий палац (Neues Palais) – історична будівля з аудіогідом для відвідувачів, приклад палацової архітектури 18 століття.

Голландський квартал – район Потсдама з унікальною голландською архітектурою 18 століття.

