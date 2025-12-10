Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Collector.

Чим особлива Петра та чому це місто є одним із Семи чудес світу?

Петра в Йорданії – одне з найвражаючих місць світу. Це давнє місто, висічене просто у рожевих скелях пісковику, входить до списку ЮНЕСКО та сучасних Семи чудес світу. Його ще називають "Містом троянд".

Як виглядає Скарбниця Аль-Хазне: дивитись відео

Воно віком понад 2000 років. Петра виникла приблизно у 4 столітті до нашої ери, коли набатеї зробили її важливим торговельним центром між Аравією, Єгиптом та Сирією. Завдяки вигідному розташуванню місто процвітало.

Стародавній географ Страбон писав, що Петра лежить на абсолютно рівній території, оточеній стрімкими та неприступними скелями. Єдиний шлях всередину через вузькі ущелини, зокрема знамениту Сік. Тому місто майже неможливо було захопити, пише EBSCO.

Споруди Петри поєднують набатейське та елліністичне мистецтво. Найвідоміша пам'ятка Скарбниця Аль-Хазне, імовірно гробниця або храм. Також набатеї створили складну систему водопостачання: канали, греблі та резервуари дозволяли вирощувати сади та підтримувати життя у пустелі.

Вирізаний в скелі театр / фото Canva

Це цікаво! Петра стала знімальним майданчиком для фільмів, зокрема "Індіана Джонс і Останній хрестовий похід" та "Повернення мумії". Наприкінці 4 століття місто постраждало від землетрусу й було покинуте. У 1812 році його знову відкрив мандрівник Йохан Людвіг Буркхардт. Наразі лише близько 15 відсотків міста досліджено. Під землею залишаються величезні території, де колись жило понад 30 тисяч людей.

У місті є вирізаний в скелі театр, і він був побудований римлянами у 2 столітті. Археологи відзначають, що він демонструє високий рівень інженерії для свого часу, зберігши природний рельєф.

Що варто знати про Йорданію?