Чем особенна Петра и почему этот город является одним из Семи чудес света?

Петра в Иордании – одно из самых впечатляющих мест мира. Это древний город, высечен прямо в розовых скалах песчаника, входит в список ЮНЕСКО и современных Семи чудес света. Его еще называют "Городом роз".

Оно возрастом более 2000 лет. Петра возникла примерно в 4 веке до нашей эры, когда набатеи сделали ее важным торговым центром между Аравией, Египтом и Сирией. Благодаря выгодному расположению город процветал.

Древний географ Страбон писал, что Петра лежит на абсолютно ровной территории, окруженной отвесными и неприступными скалами. Единственный путь внутрь через узкие ущелья, в частности знаменитое Сик. Поэтому город почти невозможно было захватить, пишет EBSCO.

Сооружения Петры сочетают набатейское и эллинистическое искусство. Самая известная достопримечательность Сокровищница Аль-Хазне, предположительно гробница или храм. Также набатеи создали сложную систему водоснабжения: каналы, плотины и резервуары позволяли выращивать сады и поддерживать жизнь в пустыне.

Вырезанный в скале театр / фото Canva

Это интересно! Петра стала съемочной площадкой для фильмов, в частности "Индиана Джонс и Последний крестовый поход" и "Возвращение мумии". В конце 4 века город пострадал от землетрясения и был заброшен. В 1812 году его снова открыл путешественник Йохан Людвиг Буркхардт. Сейчас только около 15 процентов города исследовано. Под землей остаются огромные территории, где когда-то жило более 30 тысяч человек.

В городе есть вырезанный в скале театр, и он был построен римлянами во 2 веке. Археологи отмечают, что он демонстрирует высокий уровень инженерии для своего времени, сохранив естественный рельеф.

