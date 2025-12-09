Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку блогерки Anzhelika_chehovska.

Що небанального побачити у творчості Антоніо Гауді ?

Будинок Вісенс – перше велике замовлення Антоні Гауді (1852 – 1926) і його дебютний архітектурний шедевр, що став одним із перших проявів модернізму в Каталонії та Європі. До цього юний Гауді працював переважно над дрібними міськими проєктами, завершуючи архітектурну освіту.

Як виглядає архітектура будинку: дивитись відео

Як пише CasaVicens, будинок був створений згідно з принципами, викладеними Гауді у рукописі "Садиба" (1878 – 1883), де він наголошував, що житло – це "мала нація сім'ї", і воно має забезпечувати світло, вентиляцію, гігієнічність та мати художню цінність. Саме тут починається формування Гауді, як архітектора з унікальним стилем.

Побудована в тодішньому селищі Грасія, що швидко розвивалося завдяки промисловій революції, будинок Вісенс стала однією з перших будівель оновленої естетики кінця 19 століття. Ділянка мала великий сад, який визначив орієнтацію та літній характер будинку.

Будинок мав три фасади й виходив на просторий сад, поділений на декоративну частину та город. Це забезпечувало прохолоду та тісний зв'язок будівлі з природою – один із ключових принципів Гауді.

Комісія надійшла від Манеля Віченса і Монтанера, який у лютому 1883 року звернувся до міської ради Грасії з дозволом на будівництво літнього будинку на вулиці, нині відомій як Carrer de les Carolines. Він успадкував цю землю від матері та вирішив звести нову резиденцію. До запиту додавався комплект креслень, підписаний молодим Гауді.



Будинок Вісенс / фото HSS Hoteles

Про самого Манеля Віченса відомо небагато: він був біржовим та валютним брокером. Ймовірно, він познайомився з Гауді через культурні та наукові товариства Барселони, де збиралися діячі Renaixenсa та інтелігенція того часу.

Блогерка зазначила, що це місце приваблює саме малою кількістю туристів, тож тут можна спокійно прогулятися місцевістю. Квиток коштував 24 євро й включав аудіогід українською мовою, який виявився дуже цікавим.

Адреса розташування: Gaudí Casa Vicens, Carrer de les Carolines, 20 – 26, 08012 Барселона, Іспанія.

