Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Дивіться також У цьому місті народилась улюблена страва світу, а місцеві помідори – справжній еталон смаку

Де розташований найвищий міст світу?

У Китаї розташований найвищий міст у світі Хуацзян Гранд-Каньйон у провінції Гуйчжоу. Його висота від поверхні ущелини до палуби сягає 625 метрів, що робить його вищим за Ейфелеву вежу. Довжина мосту майже 2,9 кілометра, і завдяки йому шлях, який раніше займав дві години, тепер можна подолати всього за дві хвилини.

Як виглядає шлях через міст: дивитись відео

Міст Хуацзян Гранд-Каньйон відомий не лише своїми рекордними розмірами, а й унікальними можливостями для відвідувачів: тут є скляні доріжки, оглядові майданчики та скляний ліфт, який піднімає людей до кафе на висоті. Для любителів гострих відчуттів передбачена можливість банджі-джампінгу та бейс-джампінгу.

Провінція Гуйчжоу вже давно славиться найбільшою кількістю високих мостів у світі. За прогнозами, до 2030 року тут буде понад 1000 мостів висотою понад 100 метрів, що робить регіон справжнім центром світової мостобудівельної інженерії.

Дивіться також Тут час зупинився ще в 70-ті: куди прагнуть мільйони туристів попри ризики

Які складнощі виникали під час будування мосту?

Каньйон, через який проходить міст Хуацзян, має похилі сторони та нерівну місцевість, що ускладнювало будівництво, пише TheB1M. Через це вежі мають різну висоту: північна 262 метри, південна 205 метрів, а кабелі стабілізуються за допомогою асиметричної системи кріплення. Геологія ґрунту означала, що якорні точки для кабелів розташовувалися на різних рівнях, а деякі доводилося закріплювати глибше за інші.

Як будували міст: дивитись відео

Ще однією серйозною проблемою був вітер. Для його дослідження використовували масштабні моделі мосту, комп'ютерне моделювання та систему LiDAR, що дозволяла створювати тривимірні карти руху вітру.

Навіть після відкриття мосту інженери продовжують моніторинг. Кабелі, що підтримують конструкцію, піддаються великим навантаженням, тому до них прикріплені сенсори, які вимірюють розтягнення дротів і допомагають стежити за їхньою напругою. Кабелі формуються з паралельних дротяних пасм, об'єднаних у одну міцну систему, що забезпечує стабільність підвісного мосту.

Які ще незвичайні споруди варто побачити туристам?