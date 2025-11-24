Мовиться про будинок за адресою вулиця Пекарська, 34. 24 Канал із посиланням на "Еспресо.Захід" розповість про нього докладніше.

Чим вразить навіть досвідченого туриста унікальна архітектура Пекарської у Львові?

Цей будинок у Львові – яскравий приклад місцевого історизму XIX століття, у якому поєдналися елементи необароко з відкритою цегляною кладкою, поширеною для того часу. Він розташований у районі з багатьма архітектурними шедеврами.

Разом з палацами й храмами Пекарська є однією з найколоритніших вулиць Львова для піших прогулянок та фотосесій.​ Але саме ця споруда виділяється по-особливому.

Як зазначає tvoemisto, цей будинок на Пекарській, 34 має статус найплоскішого, адже стіни його формують кут 45 градусів, а зрізана вершина має всього 1,4 метра. Відтак цю локацію часто відвідують туристи.

Якщо стати під певним кутом, фасади будівлі створюють враження, що це більше стіна, ніж справжній дім. Та варто лише підійти ближче, і ви зможете переконатися, що будинок не плоский, а у формі трапеції, ба більше – там спокійно живуть люди.

Хай там як, ця будівля часто потрапляє у туристичні маршрути нетипового Львова. Звісно, поряд із пластиліновим будиночком, каплицею Боїмів та іншими химерними спорудами.

Неординарне, навіть вимушене архітектурне рішення (будівничі мали обійти залишки міського валу) перетворилося на витвір мистецтва. А разом із тим на потужний туристичний магніт.

