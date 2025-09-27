До Всесвітнього дня туризму, який відзначають 27 вересня, 24 Канал розповідає про 5 локацій у Львові, які варто відвідати восени.

Куди варто сходити у Львові восени?

Шевченківський гай

Осінь у Шевченківському гаю виглядає наче картини українських художників. Старовинні дерев'яні церкви, хатинки з солом'яними стріхами та стежки, всипані жовтим листям, створюють відчуття подорожі в часі. Тут можна неквапливо гуляти і ловити теплі сонячні промені, що пробиваються крізь крони дерев.

Шевченківський гай працює щодня з 10:00 до 18:00. Вартість вхідного квитка коштує 150 гривень загальний і 70 гривень – пільговий.

Duck's Lake

Ця відносно нова локація на вулиці Науковій дуже полюбилася львів'янам. Восени невелике озеро набуває особливого шарму: вода віддзеркалює барви природи, качки ліниво плавають по поверхні. Уздовж озера розташовані безліч закладів, в яких можна смачно поїсти, або взяти страви з собою і сісти біля озера.

Личаківський цвинтар

Восени Личаківський цвинтар особливо містичний і атмосферний. Кам'яні статуї, осіннє листя й ідеальна тиша дозволяють не лише відчути спокій, а й доторкнутися до історії Львова. Потрапити на територію цвинтаря можна щодня з 9:00 по 18:00. Дорослий квиток коштує 100 гривень, а дитячий – 80 гривень.



Осінній Львів / Фото @romashovaa

Стрийський парк

Один із найкрасивіших парків Львова восени перетворюється на справжню золоту казку. Стрийський парк восени – ідеальне місце для атмосферного пікніка чи романтичної прогулянки. Візьміть з собою улюблені смаколики і плед, щоб присісти на лавочку і насолодитися осіннім сонцем.

Площа Ринок

У всіх туристів Львів асоціюється з кавою, а коли її пити, як не восени? Осіння Площа Ринок набуває особливої чарівності. Старовинні будинки під теплими відтінками сонця виглядають ще більш казково, а аромат гарячої кави та випічки з кав'ярень додає затишку. Обов'язково відвідайте кілька кав'ярень, а якщо погода буде достатньо теплою, то випийте її на терасі, щоб помилуватися архітектурою міста.

Куди поїхати восени в Україні?

В Україні є безліч локацій, які ідеально підійдуть для осінньої мандрівки. На Закарпатті починається збір врожаю винограду, тож це найкращий час, щоб поїхати у винний тур. Карпати стають тихими й атмосферними, а в Кам'янці-Подільському нарешті меншає туристів.

Серед інших локацій, які варто побачити восени, є: парк "Софіївка" в Умані, Тунель кохання на Рівненщині, Актоновський каньйон у Миколаївській області, Хотинська фортеця на Буковині та Одеса.