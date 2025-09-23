24 Канал склав підбірку з ідеями, куди можна поїхати на день зі Львова, щоб цікаво і весело провести час з дітьми.

Куди поїхати з дітьми біля Львова?

У селі Жорниська неподалік Львова розташований притулок для врятованих бурих ведмедів, які живуть тут у своєму природному середовищі. Територія притулку велика і красива, тож тут точно є де погуляти і дорогою подивитися на ведмедів. Також є корчма, де можна замовити страви з вогню.

Вхідний квиток у притулок за дорослого обійдеться у 200 гривень, дитину – 120 гривень. Зауважимо, що попередній запис є обов'язковим – +380675093058. Притулок працює з середи по п'ятницю з 9:00 по 18:00, а в суботу – з 10:00 по 19:00.

Парк розваг "Уруру"

Львів'янам пощастило, адже за 12 кілометрів від міста розташований найбільший на Заході України парк розваг "Уруру". Тут точно весело буде всім. На території парку є близько 40 різних атракціонів, справжнє водяне містечко та підвісний сітковий парк. Незабутні враження гарантовані для всіх членів сім'ї.

"Уруру" розташований за адресою Старе Село, вулиця Лісова, 14. Вхідний квиток коштує 800 гривень, а для дітей, нижче 80 сантиметрів – безкоштовно.

Зоопарк "Лімпопо"

Єдиний зоопарк на Львівщині розташований у селі Меденичі й називається "Лімпопо". Тут можна побачити харизматичних лемурів і навіть стати їхнім фінансовим опікуном, капібару, мавп, а також багато рідкісних видів тварин, птахів та гризунів. На території є кафе, де можна пообідати.

Для дітей до 4 років та пенсіонерів після 70 років вхід безкоштовний. Для дорослих він коштує 250 гривень, а дітей до 14 років – 200 гривень.

Садиба Єнота

Це місце у Буську унікальне не лише тим, що можна побачити єнотів та інших тварин, – тут можна здійснити єнототерапію. За додаткову плату відвідувача пускають у вольєр до єнота, де можна з ним гратися й обійматися. Тільки тримайте ключі в сумці, бо єноти дуже люблять гратися з брязкальцями і не хочуть їх віддавати.

Садиба працює на вихідних з 11:00 по 18:00, а в неділю на пів години довше.

Еко-ферма "Плай"

На вулиці Зелена, 1 у селі Климець розташована мальовнича ферма посеред гір. Тут розкажуть про всі цикли виробництва сирів. Спочатку відвідувачі можуть побачити кіз, буйволів, корів, маленьких овечок, а потім продегустувати смачні сири, які виготовляють на фермі.



Пейзажі на фермі "Плай" / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Ферма равликів

На Ферму равликів Tante Snails у селі Яблунівка можна їхати на цілий день. Тут для дітей пропонують багато розваг – працівники ферми розкажуть усе про равликів і те, як вони живуть у полі. Можуть влаштувати перегони равликів чи різні майстер-класи. Вхідний квиток коштує від 100 гривень, а враження точно будуть значно дорожчі.

Дорослі можуть провести час у ресторані, де готують страви з равликів.

Поблизу Львова є безліч цікавих місць, де можна поєднати відпочинок, розваги й пізнання. Оберіть те, що найбільше підходить вашій сім'ї і вирушайте у маленьку пригоду вже цими вихідними.