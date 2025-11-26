Мовиться про площу Старий Ринок на Підзамче. І 24 Канал із посиланням на "Інтерактивний Львів" розповість про неї докладніше.

Чи знали ви, що у Львові є ще одна площа Ринок, старіша за туристичний центр?

Ця площа у Львові приховує в собі набагато давніші та іноді маловідомі сторінки історії міста. Саме тут, на північ від сучасного центру і біля підніжжя Замкової гори, був перший міський майдан ще за часів Русі та Галицького князівства.​

Так, як підтверджує lviv.travel, у часи короля Данила та заснування Львова центральною площею міста була не та площа Ринок, що зараз. А була головною площа, яку ми нині знаємо як Старий Ринок у районі Підзамче.

Археологічні дослідження це підтверджують. Навколо Старого Ринку було заселення ще у XII столітті, а площа виконувала функції головного ринкового й адміністративного простору Львова.

Добре це чи погано, але зі встановленням польського правління у XIV столітті міський центр поступово змістився до сучасної площі Ринок, а історична площа здобула приставку Старий.​ У такий спосіб встановлював свою владу польський король Казимир III.

Сьогодні площа Старий Ринок – спокійна і відносно невелика зона із фрагментами середньовічної забудови, сучасними багатоповерхівками, і навіть парком. Але є тут і кілька родзинок.

До прикладу, відвідувачі можуть побачити залишки давнього княжого храму Івана Хрестителя. А ще реконструйовані криниці й навіть, трохи далі у районі, місця друкарень Івана Федорова, де створювали перші кириличні книги.

Загалом, це ідеальна локація для тих, хто цінує неквапливі прогулянки нетиповим Львовом. В іншому разі – ласкаво просимо на, власне, площу Ринок – вона має унікальний колорит, фонтани, 18 історичних вуличок навколо та унікальний ансамбль із 44 кам'яниць – є де розгулятися.

