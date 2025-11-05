Величезний парк "Знесіння" має багату й захопливу історію, сповнену природної краси та культурної спадщини, про яку неодмінно варто дізнатися. Читайте всі деталі нижче від 24 Каналу з посиланням на "Інтерактивний Львів".
Яка історія створення парку "Знесіння"?
Регіональний ландшафтний парк "Знесіння" створено у 1993 році, проте його історія сягає давніх часів. Археологи знайшли тут залишки слов'янського городища та культурні шари 10 – 15 століть. Є версія, що саме на цих землях виник давній Львів.
Знесіння, 1930-ті роки / фото "Фотографії старого Львова"
У 18 столітті територія належала міщанським родинам Алембеків і Лоншанів. Після візиту імператора Йосифа II у 1780 році місце отримало назву Кайзервальд – "Цісарський ліс". З кінця 18 століття воно стало популярною зоною відпочинку львів'ян.
У 19 – 20 століттях територія зазнала значних руйнувань через промислові розробки, але з 1951 року почалося повторне озеленення. Саме тоді було закладено основу сучасного парку та музею народної архітектури "Шевченківський гай", який офіційно відкрили у 1971 році.
Що можна побачити на території парку?
Парк лежить на Знесінських пагорбах, найвища точка яких сягає 377 метрів над рівнем моря. Через нього протікають потічки: Глибокий, Кривчицький і Хомець, що впадають у Полтву. З оглядових майданчиків відкриваються мальовничі краєвиди на Високий замок і північ Львова.
Як виглядає парк восени: дивитись фото
На території парку збереглися історичні пам'ятки: церква Вознесіння Господнього, костел святого Войцеха, старий цвинтар і численні археологічні об'єкти. У центрі парку розташований музей народної архітектури та побуту "Шевченківський гай".
"Знесіння" вирізняється різноманітними ландшафтами: лісами, ярами, галявинами та озерами. Тут ростуть тополі, дуби, акації, клени й навіть реліктові види рослин.
Де розташований парк "Знесіння"?
Як пише "Регіональний ландшафтний парк Знесіння" на своїй сторінці у фейсбуці, варто йти від Меморіалу Небесної Сотні прямо до вулиці Опришківської – саме там, біля підніжжя гори Лева, розташована головна вхідна арка.
Адреса розташування: 79024, Львів, вулиця Новознесенська, 32.
