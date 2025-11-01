Але, про що мало хто знає, ще двісті років тому це місце сприймали мешканці як міську околицю. 24 Канал із посиланням на "Фотографії Старого Львова" розповість про площу Митну докладніше.

Як площа Митна з окраїни Львова стала сучасним урбаністичним серцем міста?

Цю назву – Митна – площі дали не випадково. Річ у тім, що у кінці XVIII століття тут була митна адміністрація, створена на базі колишнього костелу кларисок.

Цей факт відбиває і давню функцію, й унікальність назви. Проте впродовж кількох століть площа змінювалася. Причім мовиться не тільки про назви, а й про вигляд та призначення.​

Як зазначає сайт проєкту "Вулиці Львова", з кінця XVIII століття і до 1933 року це місце називали plac Cłowy, потім plac Bandurskiego до 1942, Zollplatz або Bandurskiegoplatz до 1944, і площа Бандурського до 1946. Після цього надовго прийшла радянська окупація, і площу назвали Радянською – так тривало до 1990 року. Відтоді ми знаємо цю площу як Митну.

Цікаво, що до середини ХІХ століття територія навколо нинішньої Митної майже не була забудованою. Тут пролягали оборонні рови, залишки старовинних мурів і монастирських подвір'їв. Однак з розвитком міста й будівництвом нових кварталів локація поступово інтегрувалася у структуру Львова.

Кінець XIX – початок XX століття став для Митної етапом швидкого урбаністичного піднесення. Тут проклали колію першого кінного трамвая – від Личаківської до центру, а зведення пожежної стражниці та нових житлових будинків перетворили площу на повністю міську територію.​

Сьогодні це важливе місце для перетину транспортних та туристичних потоків, і водночас один з небагатьох уцілілих шматків Старого Львова. Тут можна побачити залишки оборонних мурів, костелу кларисок (нині Музей Пінзеля зі зразками барокової скульптури), кав'ярні, сучасні мурали та навіть історичну бруківку, і, звісно, новітній фонтан із підсвіткою.

