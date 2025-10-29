І це було дуже важливе місце, адже чи не всі львів'яни потребували дров для опалення. 24 Канал завдяки "Фотографіям Старого Львова" розповість про цю площу докладніше.

Дивіться також Трагічна сторінка історії Львова: це беззаперечно наймоторошніше місце у місті

А майже двісті років тому тут торгували дровами: що варто знати про площу Данила Галицького у Львові?

Ця площа сформувалася на місці міських валів і мурів ще у середньовіччі. Вона була частиною третього зовнішнього оборонного поясу, тут був потічок із Замкової гори, а саму локацію вважали околицею міста.

А вже у XIX столітті площа стала важливим торговим осередком для львів'ян. Тут діяв великий ринок дров і хмизу, куди з усіх околиць привозили деревину для опалення міських будинків. Оця торгівля дровами сформувала характер площі – шум візників, інтенсивний рух, запах свіжої деревини й численні склади.

Як зазначає проєкт "Вулиці Львова", з 1840 до 1844 роки площу називали Targowica drzewa opałowego, потім ще майже 30 років – Holzmarkt, а вже Стрілецькою (plac Strzelecki, Schützenplatz) вона стала з 1871 року. І тільки після Другої світової, з 1946, отримала сучасну назву Данила Галицького.

Чому площа стала саме Стрілецькою? По-перше, дрова припинили бути настільки важливими, натомість, по-друге, під кінець XIX усе більшої ваги набувало навчання стрільби. От на тій площі й організували стрільбища, де вчилися стріляти міщани.

До Другої світової війни, втім, площа залишалася важливим центром ремісництва, торгівлі та громадського життя. Опісля ж її переназвали на честь засновника Львова, адже радянська влада, ясна річ, навчати нікого тут стріляти наміру не мала.

Цікава історія площі Данила Галицького у Львові: дивіться відео nasty25sia

Зрештою, площа поступово осучаснювалася. З'явилася трамвайна лінія, нова інфраструктура тощо, але історична бруківка й вигини вуличок досі зберігають дух старого Львова.​

Сьогодні площа Данила Галицького – це красива зелена зона в центрі міста, одне з улюблених місць прогулянок львів'ян і гостей. Тут розташовані колоритний Львівський театр ляльок, старовинні будинки зі збереженими фасадами та кілька невеличких кав'ярень.

Які ще нестандартні туристичні магніти Львова варто побачити?